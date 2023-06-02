Не перестають дивувати. Вчені відобразили дивовижну поведінку китової акули на дні океану (відео)

Про цю найбільшу у світі живу рибу відомо не так багато, але нове відео відкриває завісу їхнього таємничого життя.

Китові акули вважаються найбільшими з риб, що нині живуть у всьому величезному океані. Ці загадкові істоти звикли приховувати своє життя, а тому дослідникам мало відомо про їхню поведінку та харчування, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Однак тепер нове спостереження розширює розуміння дослідників про те, як і де вони харчуються. За даними дослідників зі Світового фонду дикої природи (WWF), китові акули, як правило, харчуються креветками, рибою та планктоном. Відомо, що під час годування вони, як правило, практикують дві поведінки: по-перше, харчуються пасивно, відкриваючи величезні роти для фільтрації корму, по-друге, використовують активніший спосіб — плавають на поверхні води й неодноразово відкривають і закривають рот, активно всмоктуючи видобуток усередину і над зябровими тичинками, внутрішнім ротовим апаратом, який допомагає їм харчуватися дрібними мешканцями океану.

Однак досі дослідники не мали жодних даних про те, що китові акули також годуються і на дні океану. Нове відео було знято у місці скупчення тигрових акул у Південній Нижній Каліфорнії (Мексика). На кадрах видно, як китова акула поїдає осад на морському дні — дослідники вважають, що відео демонструє, як китова акула харчувалася дрібнішими морськими істотами, які живуть у відкладеннях.

Зазначимо, що відео було знято на камеру GoPro під час туру зі спостереження за китовими акулами на глибині близько 6 метрів. Очевидно, як акула повертається майже на 90 градусів і всмоктує осад, що схоже на те, як вони годуються на поверхні. Далі вона видаляє зайвий пісок із рота та повторює дію.

Дослідники вважають, що це не випадковість і акула спеціально націлюється на донних істот під відкладеннями — амфіподами та крихітними ракоподібними, які зазвичай зустрічаються у прибережних водах. Водночас дослідники відзначають, що невідомо, чи мешкають у цьому регіоні амфіподи, а тому вивчення цього питання стане наступним кроком у дослідженні.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше зняли як миються горбаті кити.