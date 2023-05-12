Глибоководне спа: вчені вперше зняли як миються горбаті кити (відео)

Дослідникам вдалося зняти цікавий момент, як горбачі "чистять пір'я" на морському дні.

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Горбаті кити є видом морських ссавців сімейства полосатикових китів. Вченим багато що відомо про цих дивовижних мешканців океану, проте раніше їм ніколи не вдавалося зафільмувати химерні спа-процедури горбачів, пише IFLScience.

Цього разу вченим вдалося застати горбатих китів за захопливим заняттям, коли вони каталися піском на морському дні. Зазначимо, що раніше дослідникам не доводилося спостерігати подібну поведінку горбачів, проте вони вважають, що таким чином велетні підводного світу стежать за гігієною.

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Дослідники вважають, що горбаті кити таким химерним чином намагаються видалити зі свого масивного тіла відмерлі клітини шкіри.

Вчені тепер припускають, що час від часу горбаті кити запливають у відповідні для цієї мети райони під час своєї подорожі на південь у прохолодніші води під час своєї міграції.

Дивовижні кадри китового спа було знято у затоці Голд-Кост на південному сході Квінсленду (Австралія) за допомогою спеціальних камер на присосках. На кадрах видно, як кити запливли в бухту і використовують дрібний пісок, щоб видалити зі свого тіла ракушки та екзопаразітів.

Зазначимо, що дорослі особини горбатих китів досягають 13-16 метрів залежно від статі, а їх вага може досягати 30 000 кілограмів.

Раніше Фокус писав про те, що заплющують лише одне око. Вчені розповіли де, як і скільки сплять кити в океані.