З центру Чумацького Шляху приходять сигнали, що повторюються: схоже на повідомлення від інопланетян

Вчені вважають, що, можливо, в центрі нашої галактики ховається позаземна розумна цивілізація.

Дослідники, які займаються пошуком ознак позаземного розуму, вирішили шукати інопланетян у центрі Чумацького Шляху. Саме звідти приходять сигнали, що повторюються, і можливо представники позаземної цивілізації таким чином хочуть заявити про себе, пише Live Science.

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Для того, щоб виявити потенційне позаземне розумне життя, потрібно прислухатися до радіосигналів, які приходять із центру нашої галактики, вважають вчені з Конеллського університету, США. Такі вузькочастотні сигнали з одного боку випромінюють пульсари (особливий тип нейтронних зірок), з другого боку їх використовують люди, наприклад, у таких пристроях, як радари. Вчені припускають, що ці радіосигнали можуть бути хорошим способом для спілкування на дуже великих відстанях у космосі, адже вони виділяються на тлі решти радіошуму.

Вчені створили спеціальне програмне забезпечення для того, щоб можна було провести ретельний аналіз подібних радіосигналів щодо того, що вони можуть мати штучне походження. Свою розробку дослідники перевірили на відомих пульсарах, щоби переконатися, що можна зловити вузькочастотний сигнал. Такі діапазони частот дуже малі, вони становлять приблизно одну десяту частину ширини частот, яку використовують звичайні FM-радіостанції.

Вчені вважають, що, можливо, в центрі нашої галактики ховається позаземна розумна цивілізація Фото: Live Science

Вчені вважають, що прослуховування радіосигналів, що повторюються, які приходять з центру нашої галактики допоможе виявити їх можливе штучне походження. Тобто таким чином можна теоретично виявити існування в нашій галактиці позаземної розумної цивілізації, а може й не однієї.

У центрі Чумацького Шляху знаходиться величезна концентрація зірок, а навколо деяких з них можуть обертатися планети, де може існувати розумне життя. Вчені вважають, що якщо розумні інопланетяни хочуть зв'язатися з іншими розумними видами, то вони надсилатимуть особливі сигнали по всій галактиці. Для цього вони будуть використовувати вузькочастотні сигнали і вони повинні повторюватися особливим чином, щоб їх можна було відрізняти від сигналів інших космічних об'єктів. Автори дослідження вважають, що існує дуже мала частка ймовірності, що така комбінація характеристик у сигналах буде створена, наприклад, пульсаром.

Поки що перші прослуховування космосу не дали потрібних результатів, але вчені хочуть покращити свій програмний продукт і не залишають надії на те, що знайдуть сигнали, що відповідають потрібним критеріям. Хоча вчені визнають, що за фактом вони шукають голку в стозі сіна з огляду на наявність мільярдів зірок у центрі нашої галактик. Проте пошук інопланетян продовжується і можливо в майбутньому буде отримано відповідь на запитання: ми самотні у Всесвіті чи ні?

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що наш Всесвіт випаровується і зрештою зникне. Без теорії Стівена Хокінга тут не обійшлося. Згідно з новим дослідженням, не тільки чорні діри мають особливе випромінювання, здатне їх знищити. Інші об'єкти в космосі можуть мати таке ж випромінювання.

Що стосується потенційних інопланетян, то як уже писав Фокус, в NASA і Пентагоні поки що не можуть пояснити кілька випадків спостережень НЛО як земні явища.