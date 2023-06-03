Бліді як смерть: таргани-альбіноси набагато рідкіснішій феномен, ніж вважалося раніше (фото)

Білі таргани часто вводять в оману спостерігачів відсутністю пігментації, через що багато хто плутає їх з рідкісними тарганами-альбіносами. Однак ці білі таргани — звичайні комахи, спіймані на певній стадії свого життєвого циклу.

Білий тарган — це феномен, який дивує глядачів своєю відсутністю пігментації, часто змушуючи їх думати, що вони зіткнулися з рідкісним тарганом-альбіносом. Насправді ж це дивовижне видовище — звичайний тарган, спійманий у слушний момент, коли його зовнішній вигляд блідий і примарний, пише IFLScience.

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Тривалість життя таргана становить кілька років, протягом яких він проходить численні процеси линяння. Ці трансформації відбуваються через те, що жорсткий екзоскелет більше не може вмістити кожен раз більші, м'якші частини тіла таргана. Коли ви бачите білого таргана, це означає, що комаха щойно вийшла зі свого попереднього екзоскелета і чекає на затвердіння нового захисного шару.

Всупереч поширеній думці, білі таргани — це не рідкість, а ймовірніше невіддільна частина природного життєвого циклу цих істот. Таргани починають своє існування як яйця і проходять різні стадії розвитку, включаючи стадію німфи, коли починається скидання старих екзоскелетів. Дозріваючи і збільшуючись у розмірах, вони скидають свої застарілі екзоскелети, щоб звільнити місце для більшого і зручнішого.

Як і у багатьох інших істот з екзоскелетами, новоутворений шар спочатку виглядає м'яким і блідим. Саме тому тарган має блискучий білий відтінок. Якщо спостерігати за одним і тим же тарганом протягом декількох годин, можна помітити поступове потемніння екзоскелета, яке з часом стане схожим на знайомий нам коричневий відтінок, що ми бачимо у його товаришів-хрущів.

З іншого боку, таргани-альбіноси відрізняються від своїх білих побратимів.

Альбінізм — це генетичне захворювання, що характеризується відсутністю меланіну, пігменту, присутнього в шкірі людини, який захищає від ультрафіолетового випромінювання, наприклад, сонячного світла. Люди з альбінізмом повинні бути обережними у світлий час доби через знижену здатність виробляти меланін, який діє як захисний бар'єр від сонячних опіків і деяких видів раку.

Альбінізм притаманний не лише людям, оскільки задокументовані випадки альбіносів серед тварин, включаючи шимпанзе, черепах, орангутангів, панд, китів і пінгвінів, добре задокументовані. Однак виявлення таргана-альбіноса є складним завданням через те, що кожен тарган на певному етапі свого життя має вигляд, схожий на альбіноса.

Простий пошук "тарган-альбінос" в інтернеті може ввести в оману і створити неправдиве враження про їхню повсюдність. Насправді в більшості випадків йдеться про білих тарганів у щойно відлинялих екзоскелетах, а не про комах з рідкісним генетичним захворюванням пігменту.

Хоча до тарганів часто ставляться зі зневагою через їхнє вторгнення в комори, важливо визнати їхні дивовижні властивості. Дослідження продемонстрували їхню дивовижну здатність швидко еволюціонувати та адаптуватися перед обличчям хімічного захисту людини, навіть розробляючи нові стратегії спарювання, щоб перехитрити наші цукрові пастки.

Геномне секвенування розкрило секрети їхньої неймовірної стійкості, виявивши наявність внутрішньої системи детоксикації для боротьби з небезпечними джерелами їжі та потужної імунної системи.

Таргани-альбіноси дуже рідкісний феномен

Тому дуже важливо не засмучуватися, дізнавшись, що білий тарган, якого спочатку прийняли за альбіноса, — це звичайний коричневий тарган, який просто одягнув нове дивовижне вбрання. Ці комахи, безперечно, — особливі створіння, хоча часто й дратівливі.

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