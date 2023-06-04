Це пастка: чому кішки показують свій живіт і чи можна його гладити

Кішки люблять, щоб їх гладили в різних місцях, але з котячим животом не все так просто.

Коли кішки показують свій живіт, багато власників цих домашніх тварин звичайно ж хочуть його погладити. Але чому кішки показують людям свій живіт? І чи люблять вони взагалі, щоб його гладили? Відповіді на ці запитання пропонує видання Catster.

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Буває так, що кішка або кіт просто лежать поряд з вами і нічого не роблять, але раптом повертаються на спину і показують свій живіт. В цей час швидше за все у власників домашніх улюбленців може виникнути бажання погладити його, але вчені вважають, що це пастка і робити цього не варто.

Як показують дослідження, кішки люблять, щоб їх гладили в різних місцях, але якщо спробувати погладити кішку по животу, то можна зустріти серйозну відсіч. Кішка може випустити свої пазурі і подряпати людину або ж скористається зубами, щоб вкусити.

То чому у кішок і котів виникає така реакція? Найголовніше, варто розуміти, кажуть вчені, що котячий живіт – це ніжне та дуже вразливе місце. Усього за кілька міліметрів під шкірою тварини перебуває багато життєво важливих внутрішніх органів. А значить, пошкодження будь-якого з них може бути потенційно смертельно небезпечним для домашніх улюбленців. Тому кішки так сильно опікуються своїм животом і оберігають його від можливих пошкоджень.

Як показують дослідження, є деякі кішки, але їх дуже мало, яким подобається, коли їх гладять по животу. У цьому плані кішки значно відрізняються від собак, яким майже всім подобається такий процес. Тому кішки, навіть коли сплять, завжди приховують свій живіт.

Кішки люблять щоб їх гладили в різних місцях, але з котячим животом не все так просто Фото: Science Focus

Чому ж тоді кішки та коти іноді показують людям свій живіт? За словами вчених, ці домашні тварини іноді роблять це лише у присутності добре знайомої їм людини. Але це не означає, що така дія є своєрідним закликом до того, щоб люди почали робити масаж котячого живота. Насправді кішки та коти таким чином показують рівень своєї довіри до людини і її не можна в жодному разі зруйнувати.

Вчені кажуть, що навіть якщо у вас виникає непереборне бажання погладити кішку по животу, робити цього не варто в жодному разі. Але іноді, що буває дуже рідко, домашні улюбленці можуть дозволити торкнутися свого живота.

Але в цьому випадку потрібно дуже уважно стежити за самою твариною та її поведінкою в цей час. Зокрема, експерти вважають, що погладити котячий живіт можна лише у тому випадку, якщо кішка чи кіт лежать на боці. Але довго це робити тварина вам не дозволить.

Якщо кішка почне відчувати дискомфорт, то посмикуватиме хвостом і почне пильно дивитися на руку. У цей час потрібно припинити будь-які погладжування. Інакше це загрожує тим, що домашній улюбленець може вдарити вас лапою з розчепіреними кігтями або вкусить.

Раніше Фокус писав про те, що експерти розповіли, чи можна відпускати кішку гуляти на вулицю і назвали смертельні небезпеки, на які можуть чекати там тварина.

Також вчені розповіли, як порозумітися з кішками і для цього потрібно використовувати два ефективні способи, як уже писав Фокус.