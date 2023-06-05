Удвічі знижує ризик смерті. Учені виявили ефективний препарат від раку легенів

Щоденний прийом нового препарату осимертиніб знижує ризик смертності від раку легенів на 51%, про що свідчать результати десятирічного глобального дослідження.

Рак легенів щорічно забирає близько 1,8 мільйона життів. Результати останніх етапів дослідження, проведеного під керівництвом Єльського університету, були представлені на щорічній конференції Американського товариства клінічної онкології в Чикаго. Згідно з результатами, представленими на найбільшій у світі конференції з раку, призначення пацієнтам препарату осимертиніб після хірургічного втручання різко знижує ймовірність смерті, пише The Guardian.

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50-відсотковий прорив у лікуванні будь-якого захворювання є важливою віхою, але особливо значущою і показовою вона стала в контексті раку легенів, відомого своєю наполегливою стійкістю до терапевтичних стратегій. У дослідженні брали участь різні демографічні групи віком від 30 до 86 років із 26 країн світу, і основна увага приділялася потенційним перевагам препарату при недрібноклітинному раку легень — найпоширенішому варіанті захворювання.

Усі учасники дослідження мали мутацію гена EGFR — аномалію, що трапляється майже в чверті випадків раку легень у світі та до 40% в Азії. Ця мутація частіше зустрічається у жінок, некурців і легких курців.

Доктор Гербст наголосив на важливості новаторських результатів, які підтвердили потенціал таблетки в зниженні рецидивів захворювання. Він виступив за повсюдне прийняття препарату як "золотого стандарту" протоколу лікування хворих на рак легенів з мутацією EGFR, що становить чверть від загальної кількості хворих на рак легенів у світі.

Хоча препарат доступний деяким пацієнтам у Великій Британії, США та інших країнах, провідний дослідник закликає до ширшого поширення.

Він також наголосив на важливості тестування на мутацію EGFR для всіх діагнозів раку легенів, з огляду на багатообіцяючі результати дослідження. "Це підкреслює критичну необхідність раннього виявлення таких пацієнтів за допомогою доступних біомаркерів у момент постановки діагнозу, до початку лікування", — підсумував професор.

Згідно з дослідженням, лікування осимертинібом, також відомим як Tagrisso і розробленим компанією AstraZeneca, після операції "різко знижує" ризик смерті серед пацієнтів із раком легенів. У звіті стверджується, що препарат продемонстрував "безпрецедентну, статистично значущу і клінічно значущу перевагу в загальному виживанні".

Після п'яти років після операції вижили 88% учасників, які приймали щоденні таблетки, що різко контрастує з 78% виживання в групі плацебо. Загалом, у пацієнтів, які отримували лікування осимертинібом, ризик смерті знизився на 51% порівняно з групою плацебо.

Дослідження показало, що перевага у виживаності спостерігалася у всіх підгрупах, включно з пацієнтами з раком легенів першої, другої та третьої стадії. Примітно, що перевага препарату у виживаності зберігалася незалежно від попередньої хіміотерапії, яку отримували 60% учасників.

Близько двох третин із 682 учасників дослідження становили жінки, і така ж частка була некурящою, що свідчить про ефективність пігулки як для тих, хто палить, так і для тих, хто не палить, пацієнтів із раком легенів.

Анжела Террі, голова благодійної організації по боротьбі з раком легенів, назвала отримані результати "надзвичайно обнадійливими" і такими, що "мають величезне значення". Вона натхненна: "П'ятирічна виживаність у 88% — це напрочуд позитивна новина. Доступ до препарату з доведеною ефективністю і керованими побічними ефектами може значно поліпшити якість життя пацієнтів протягом тривалого часу".

Раніше Фокус писав про зв'язок між виникненням раку легень та автомобільними вихлопами. У забрудненому вихлопними газами повітрі знаходяться частинки PM2.5, які "пробуджують сплячу" мутацію в клітинах легень. Це пояснює кількість смертей від раку легень у некурців, кількість яких у світі сягає 300 000 випадків на рік.

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.