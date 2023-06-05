Останній подарунок Пабло Ескобара. "Кокаїнові бегемоти" наркобарона потихеньку захоплюють Колумбію

Наркобарон давно помер, але завезені ним у країну тварини продовжують сіяти хаос і процвітати.

Сумнозвісний наркобарон Пабло Ескобар давно пішов із життя, але все ще продовжує сіяти хаос у своїй рідній Колумбії, хай і не власними руками. Цього разу місцева влада б'є на сполох через популяцію бегемотів, що процвітає, яких наркобарон колись завіз на своє ранчо, пише New Atlas.

Ще в 1981 році Ескобар незаконно імпортував на своє ранчо до Hacienda Nápoles одного самця і трьох самок гіпопотамів (Hippopotamus amphibius), які були доставлені з американського зоопарку. У 1993 році наркобарон помер, а африканські тварини виявилися надані самі собі. Зрештою вони успішно розмножувалися і процвітали, розселяючись по околицях та створюючи здорову популяцію поблизу річки Магдалена. На жаль, ситуація вийшла з-під контролю.

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Міністерство навколишнього середовища Колумбії спільно з місцевими й американськими вченими провели перепис популяції й дійшли висновку, що кількість величезних травоїдних, ймовірно, вдвічі більша, ніж передбачалося раніше. Оцінки 2020 року показують, що кількість бегемотів збільшилася до 98 особин, а сьогодні їх популяція взагалі налічує понад 200 особин.

Дослідники попереджають, що через відсутність хижаків та заборону на полювання кількість величезних травоїдних вже до 2035 року може досягти приблизно 1 500 особин. Ба більше, вчені з'ясували, що більшість популяції — молоді особини, а значить вони здатні розмножуватися більше і частіше. Зазначимо, що гіпопотами здатні розмножуватися протягом більшої частини свого життя, яке становить приблизно 40-50 років.

За словами еколога і дослідника Рафаеля Морено, раніше одним з аргументів проти боротьби з популяцією бегемотів, що розширюється, було те, що вчені мали обмежену інформацію, а аргументи — були теоретичними. Однак нове дослідження показує, що Колумбія зіткнулася з реальною проблемою кокаїнових бегемотів.

Зазначимо, що завдання підрахувати кількість бегемотів виявилася не таким простим. По-перше, наближатися до них вкрай небезпечно, по-друге, ці тварини ведуть нічний спосіб життя, по-третє, подорожують на великі відстані, а по-четверте, проводять під водою майже 16 годин на добу. Усе це значно ускладнило завдання вченим.

Дослідники зазначають, що з одного боку подібне зростання популяції демонструє високу пристосовуваність тварин, але з іншого — ці масивні тварини мають величезний вплив на фізичне середовище, не кажучи про те, що їм необхідно приблизно 50 кг рослинності щодня, щоб прогодувати себе.

Також відомо, що бегемоти загрожують іншим, аборигенним видам, зокрема:

вест-індійським ламантинам;

неотропічним видрам;

водосвинкам.

Ще однією проблемою є те, що береги місцевих річок зазнають серйозної ерозії, оскільки вага тварин сягає приблизно 3,5 тонн. Зазначимо, що в 2011 році місцева влада розпочала програму стерилізації бегемотів, проте лікування пройшли лише 10 самців. Основною проблемою стали фінанси та проблеми логістики. Тема вибракування є суперечливою, оскільки відстріл агресивного самця та розмови про переміщення тварин у парки в Мексиці та Індії просуваються повільно, переважно через цінник 3,5 мільйонів доларів США.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили "гучну" таємницю африканських бегемотів.