Як у "Зоряному шляху". Вчені розробили притягуючий промінь, щоб навести лад у космосі

Вчені проводять експерименти з пристроєм, який відомий з наукової фантастики.

У науковій фантастиці деякі автори описують спеціальний пристрій, здатний переміщати предмети в космосі. Ці предмети можуть мати різний розмір. Але за допомогою променя, що притягує, здійснюється їх переміщення. Тепер же група американських учених експериментує зі справжнім променем, що притягує, який можна використовувати для очищення космосу від сміття, пише Futurism.

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Вчені з Університету штату Колорадо в Боулдері, США, працюють над реальним променем, що притягує, пристроєм який може відштовхувати і притягувати предмети, не вступаючи з ними в контакт. Перші прототипи такого пристрою успішно працюють і, за словами вчених, він може переміщати багатотонний об'єкт, щоправда, дуже повільно, зі швидкістю приблизно 320 кілометрів протягом двох-трьох місяців.

Вчені з Університету штату Колорадо в Боулдері, США, працюють над реальним променем, що притягує, пристроєм який може відштовхувати і притягувати предмети Фото: Futurism

За словами авторів пристрою, вони створюють електростатичну силу, що притягує або відштовхує, яка схожа на притягуючий промінь з наукової фантастики. Щоправда, якщо в цих творах такі промені показані, як надзвичайно потужні, то ця розробка поки що не може похвалитися такими характеристиками.

Поки що вчені тільки розпочали роботу в цьому напрямку і до створення пристрою, що працює в космосі, ще далеко. Але такий промінь, що притягує, може стати дуже корисним для очищення навколоземного простору від космічного сміття, кажуть вчені.

Експерименти з первинними конструкціями проводять у великій вакуумній камері, яка імітує умови космосу. Дослідники вважають, що теоретично космічний апарат, оснащений променем, що притягує, міг би стріляти пучком електронів в уламок космічного сміття на відстані від 15 до 30 метрів від себе. На уламку виник би негативний заряд, на космічному кораблі в цей час виникне позитивний заряд і таким чином можна притягнути до себе уламок.

Вчені вважають, що за допомогою їхнього променя космічний апарат навіть не вступатиме в контакт з космічним сміттям і просто переміщатиме його на відстані. NASA нещодавно підтвердило той факт, що проблема із космічним сміттям на навколоземній орбіті є дуже серйозною. Поки що одним із рішень цієї проблеми є переміщення цього сміття, а не його знищення.

Перевага променя при очищенні космосу від сміття полягає в тому, що не потрібно торкатися цих предметів. Як пояснюють вчені, торкатися цих уламків небезпечно, тому що ці об'єкти рухаються дуже швидко і часто мають непередбачувану траєкторію.

Раніше Фокус вже писав про те, що астронавти РФ, перебуваючи у відкритому космосі після виходу за межі МКС, додали сміття у навколоземному просторі.