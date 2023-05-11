І тут нагадили. Російські астронавти викинули сміття під час виходу з МКС у відкритий космос (відео)

Після 7 годин, проведених у відкритому космосі, двоє астронавтів із РФ вирішили позбутися непотрібного обладнання.

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Під час чергового виходу у відкритий космос, який тривав 7 годин 11 хвилин, два російські астронавти допомагали у переміщенні шлюзу з однієї частини Міжнародної космічної станції до іншої на російському модулі МКС. Після завершення всіх робіт Сергій Прокоп'єв та Дмитро Петелін спеціально викинули у космос велику купу сміття, пише Futurism.

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Двоє астронавтів із РФ зібрали все непотрібне обладнання після переміщення шлюзу на сегменті МКС у велику купу та навмисно відправили її до космосу. Під час прямої трансляції виходу у відкритий космос, після того, як сміття відлетіло, один із російських астронавтів навіть попрощався з цими відходами і зазначив, що вони "красиво летять".

Після 7 годин, проведених у відкритому космосі, двоє астронавтів з РФ вирішили позбутися непотрібного обладнання Фото: NASA

Хоча може здатися, що викидати непотрібне обладнання в космос було не зовсім правильно, експерти стверджують, що нічого незвичайного не сталося і це сміття згоріло в атмосфері Землі через деякий час. Хоча це виглядає дуже дивно.

Але в той же час, незважаючи на запланований викид сміття в космос, який більше не засмічує орбіту, експерти вважають, що подібні непотрібні частини обладнання не завжди згорають в атмосфері нашої планети і лише ускладнюють проблему накопичення великої кількості космічного сміття на орбіті.

Двоє астронавтів із РФ зібрали все непотрібне обладнання після переміщення шлюзу на сегменті МКС у велику купу та навмисно відправили її до космосу

Хоча не завжди викид сміття астронавтами у космосі є запланованим. Відомо про багато епізодів, коли астронавти під час виходу у відкритий космос випадково щось втрачали. Наприклад, ще в 1965 році перший американець, що вийшов у відкритий космос, Ед Уайт, назавжди увійшов в історію, коли випадково втратив запасну рукавичку. А шість років тому двоє астронавтів NASA, Пеггі Вітсон і Шейн Кімбро, втратили в космосі сумку із захисним екраном від космічних уламків.

За словами експертів, спалювати сміття в атмосфері Землі вже стало традицією для астронавтів МКС. Так, вони іноді викидають обладнання так само, як це зробили росіяни, але найчастіше все сміття з космічної станції завантажують у вантажний корабель Cygnus. Коли він повністю заповнюється, його відправляють назад на Землі, де він згорає в атмосфері планети.

За словами експертів, спалювати сміття в атмосфері Землі вже стало традицією для астронавтів МКС. Фото: NASA

Сучасні супутники створені так, щоб після завершення своєї роботи згоріти в атмосфері Землі, але це не завжди відбувається відразу, і вони довго кружляють на орбіті.

За останні десятиліття, за словами вчених, навколоземна орбіта перетворилася на справжнє космічне звалище, де літають частини ракет, супутників та різного обладнання. Експерти вважають, що приблизно 1 млн фрагментів сміття розміром 1 мм зараз кружляють навколо Землі. А уламків розміром із футбольний м'яч і трохи більше, налічується приблизно 23 тисячі штук.

Вчені вважають, що всі ці уламки можуть завдати шкоди супутникам, що працюють, космічним телескопам і навіть МКС. Орбітальній станції вже доводилося неодноразово ухилятися від уламків космічного сміття, щоб вони не завдали її пошкоджень.

Експерти вважають, що буде дуже цікава ситуація, якщо колись МКС зіштовхнеться саме з уламками обладнання, яке викинули її ж астронавти.

Фокус вже писав, що 21 травня на МКС мають вирушити космічні туристи, які проведуть тут тиждень. Під час перебування на орбіті вони проведуть дуже важливий експеримент: вперше буде вирощено населення стовбурових клітин людини.

Також Фокус вже писав про те, що Росія все ж таки погодилася, незважаючи на натягнуті відносини зі США, залишитися на МКС ще на 5 років. Хоча сама станція має працювати ще 7 років, але її працездатність тоді підтримуватимуть решту країн.