Перша в історії пряма трансляція з Марса: як насправді виглядає планета (відео)

Космічний апарат Mars Express відсвяткував 20 років роботи у космосі передаванням зображень Марса у прямому ефірі. Але цій трансляції часом заважав дощ в Іспанії.

Європейське космічне агентство (ЄКА) за допомогою свого орбітального апарату Mars Express, що з 2003 року обертається навколо Червоної планети, провело першу в історії пряму трансляцію з орбіти Марса. Так учені відсвяткували 20-ту річницю роботи у космосі дослідницького зонду. Під час трансляції можна було подивитися на те, як виглядає планета у прямому ефірі, пише NTD.

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Апарат Mars Express у п'ятницю, 2 червня, провів пряму трансляцію з орбіти Марса, під час якої він постійно пересилав на Землю зображення планети. Варто сказати, що зараз Марс знаходиться на відстані приблизно 300 млн км від нас, а тому знімкам потрібно майже 17 хвилин, щоб долетіти до Землі. Тобто, за фактом, це був не зовсім прямий ефір. Але передавання зображень періодично переривалося через дощову погоду в Іспанії, де знаходився пристрій, що приймає дані з космосу.

Проте в ЄКА задоволені цією історичною подією, адже вдалося здобути багато якісних знімків Марса. У міру переміщення орбітального апарату можна було побачити спочатку лише частину Марса, потім майже повністю планету і наприкінці трансляції знову лише її частину. До речі, на деяких зображеннях навіть чітко видно білі хмари.

Апарат Mars Express у п'ятницю, 2 червня, провів пряму трансляцію з орбіти Марса, під час якої він постійно пересилав на Землю зображення планети Фото: ESA

За словами вчених, зазвичай усі зображення після того, як орбітальний апарат надіслав їх на Землю, проходять обробку. Тому вони відрізняються від того, що побачили глядачі під час прямої трансляції. І взагалі, всі дані зібрані Mars Express деякий час зберігаються у нього на борту, а тільки потім передаються на Землю.

У ЄКА заявили, що такої тривалої прямої трансляції ніколи ще не було в історії освоєння космосу і це велике досягнення. Щодо дощу в Іспанії, то він завадив отримати трохи більше зображень Марса. Також стало відомо, що трансляція тривала лише 1 годину, тому що вчені не хотіли, щоб апарат витратив надто багато енергії.

Космічний апарат Mars Express вирушив до Марса разом із посадковим модулем "Бігль-2", який успішно приземлився на поверхню планети, але так і не вийшов на зв'язок із Землею. Лише у 2015 році орбітальний апарат NASA під назвою Mars Reconnaissance Orbiter зробив знімки посадкового модуля. Виявилося, що незважаючи на успішне приземлення, його сонячні панелі повністю не розкрилися.

Як уже писав Фокус, з першим в історії літальним апаратом на іншій планеті також виникли проблеми. Вертоліт Ingenuity майже тиждень не виходив на зв'язок із Землею, що дуже стурбувало вчених.