Космічний телескоп Вебба виявив найдавніші складні органічні молекули у Всесвіті

Ці молекули знаходяться в галактиці, яка існувала, коли Всесвіт ще був дуже молодим.

Вчені з Техаського університету A&M, США, за допомогою космічного телескопа Вебб виявили найдавніші складні органічні молекули у Всесвіті. За словами вчених, ці хімічні речовини знаходяться в галактиці, розташованій у понад 12 млрд світлових років від нас. Подібні молекули на основі вуглецю, відомі як поліциклічні ароматичні вуглеводні, можна знайти у нафтових та вугільних родовищах на Землі, а також у смозі, пише Space.

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За словами Джастіна Спілкера з Техаського університету A&M, США, ці складні органічні молекули містять десятки і навіть сотні атомів. Вони дуже поширені в космосі та астрономи їх вивчають, щоб виявити важливі деталі активності галактик. Але виявити такі складні органічні молекули в далеких галактиках дуже складно, але космічному телескопу Вебб це під силу.

Найдавніші складні органічні молекули астрономи виявили в галактиці SPT0418-47, розташованій на відстані більш ніж 12 млрд світлових років від нас. Тобто ця галактика з'явилася приблизно через 1,5 млрд років після Великого вибуху. За словами вчених, до цього найдавніші складні органічні молекули були виявлені в галактиці на відстані 11 млрд світлових років від нас.

Астрономи виявили свідчення існування складних органічних молекул у далекій галактиці, показаній на цьому зображенні. Галактика, яка знаходиться на відстані більш ніж 12 млрд світлових років, майже ідеально збігається з другою галактикою — вона знаходиться на відстані 3 млрд світлових років. Ближча галактика показана синім кольором, а більш далека — червоним. Органічні молекули виділені оранжевим кольором Фото: NASA

Своє відкриття астрономи змогли зробити завдяки такому ефекту як гравітаційне лінзування. Ще Альберт Ейнштейн з'ясував, що маса може викривляти простір-час і чим більшу масу має об'єкт, тим більше це викривлення і тим більше його гравітаційне тяжіння. Тому більш близькі до нас потужні об'єкти можуть викривляти світло, а також збільшувати світло від більш далеких об'єктів. Наприклад, щоб побачити дуже далеку галактику можна спостерігати за ближчим скупченням галактик або більшою галактикою.

Галактику SPT0418-47 видно на зображенні телескопа Вебб у вигляді кільця Ейнштейна, яке викликане гравітаційним лінзуванням. Лінзування відбувається, коли дві галактики майже ідеально вирівняні на наш погляд на Землі. Гравітація галактики на передньому плані змушує світло від фонової галактики спотворюватися та збільшуватись Фото: NASA

За словами Спілкера, якщо раніше вчені могли за допомогою інших космічних телескопів тільки дізнатися чи є в далекій галактиці органічні молекули чи ні, то телескоп Вебб показує не тільки це. Нова обсерваторія може також показати астрономам, де саме розташовані ці органічні молекули. Що стосується галактики SPT0418-47, то виявилося, що такі складні молекули поширені по галактиці нерівномірно і причину цього доведеться ще з'ясувати.

Вчені також зробили цікаве відкриття щодо галактики SPT0418-47. Раніше астрономи думали, що ці складні органічні молекули пов'язані із формуванням зірок. Але нові спостереження показують, що у цій галактиці органічні молекули існують там, де не відбувається поява нових зірок. І навпаки там, де відбувається бурхливе зіркоутворення, органічних молекул не виявилося.

Фокус вже писав про те, що за допомогою різних методів вчені змогли вирахувати максимально точну масу Чумацького Шляху. Вийшла вражаюча цифра.

Також Фокус писав про те, що телескоп Вебб провів спостереження за спіральною галактикою NGC 5068, розташованої за 20 млн світлових років від нас. В результаті нові дані розкрили подробиці появи нових зірок у цій галактиці.