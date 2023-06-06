Відродження "теорії Адама та Єви": кожні 6500 років Земля крениться на 90°, викликаючи пекельний катаклізм

Подкаст Джо Рогана відродив давно забуту теорію про те, що глобальні катаклізми, які зміщують континенти, відбуваються циклічно та тривають 6 днів.

Нещодавній подкаст Джо Рогана породив вірусні відеоролики TikTok, що просувають дивну та хибну теорію про зміну клімату, вперше запропоновану в книзі 1965 року, де стверджується, що катаклізми на Землі відбуваються циклічно. Однак у ній також стверджується, що Ісус Христос жив в Індії 18 років і був викрадений інопланетянами після свого розп'яття, пише IFLScience.

Подкаст Джо Рогана вийшов 18 січня 2023 року, в ньому автор показав інтерв'ю з ютубером і "дослідником" Джиммі Корсетті. Під час розмови Джо Роган висунув "теорію Адама та Єви", викладену в книзі "Історії Адама та Єви", написаній інженером-електриком Чаном Томасом, який також стверджував, що він екстрасенс.

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Зазначимо, що в книзі стверджується, що іноді наша планета змінює своє положення, що викликає великий катаклізм і переміщає цілі регіони. До речі, у книзі також стверджується, що саме така катастрофа уразила Ноя.

Під час розмови з Джо Роганом Корсетті пояснює, що "теорія Адама та Єви" припускає, що ці події відбуваються циклами у 6500 років. Нібито в цей момент Земля здійснює переворот на 90 градусів, через це рух планети завмирає, а сонце буде спрямоване прямо, викликаючи в одній точці пекельне нагрівання. Корсетті запевняє, що в цей момент вітер і вода на планеті продовжуватимуть рухатися за своєю інерцією, по суті швидкість вітру на екваторі становитиме 1609 км/год. Все це нібито має призвести до катастрофічних наслідків.

Цікаво, що цей крен Землі на 90 градусів, згідно з книгою, триватиме 6 днів, а на 7 день наша планета повернеться у своє природне положення, і життя піде само собою. Зазначимо, що у своїй бесіді Джо Роган також порушив тему магнітних полюсів, говорячи про можливість перемикання їх у якийсь момент у майбутньому. Учасники подкасту дійшли висновку, що наслідки будуть нищівними, а вчені недооцінюють їх.

ІЗ моменту виходу подкасту відрізки розмови розлетілися в мережі. На щастя, більшість із них сприймаються "як повна нісенітниця", але, на жаль, не всі. Зазначимо, що немає ніяких наукових доказів того, що Земля насправді змінює своє положення кожні 6500 років. Ба більше, якби таке насправді сталося, а цілі регіони навколо екватора раптово опинилися б на полюсах, як припускає теорія, дослідники вже давно виявили б докази цих подій.

За словами старшого наукового співробітника Дослідницького центру NASA в Ленглі Мартіна Млінчака, ця теорія — ніщо інше, як "повна нісенітниця". Якби подібна подія насправді відбувалася циклічно, дослідники виявили б це в усіх записах. Млінчак також зазначив, що подібний переворот "вимагав би неймовірної кількості енергії", і, по суті, немає нічого, що могло б його ініціювати.

Водночас дослідники зазначають, що перевороти магнітного полюса Землі реальні та відбуваються раз на 200-300 тисяч років. Хоча вчені вважають, що з останнього такого перевороту минуло близько 800 тисяч років. Дослідники зазначають, що людство дійсно зіткнеться з проблемами, коли застане цей момент. По-перше, ми піддамося підвищеному впливу радіації, по-друге, збільшиться ризик сонячних спалахів із ослабленим магнітним полем, які зруйнують електричну інфраструктуру, енергосистеми та супутники.

Проте дослідники зазначають, що викопні свідчення зовсім не вказують на якісь масові вимирання, спричинені подібними переворотами. Насправді, за даними NASA, "немає жодних доказів того, що на клімат Землі істотно вплинули ні останні три відхилення магнітного поля, ні будь-яка подія за останні 2,8 мільйона років".

Раніше Фокус писав про те, що знайдено ще один простий спосіб довести плоскоземельцям, що Земля кругла.