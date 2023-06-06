Відкриття року: вчені використовують ШІ, щоб виявляти нові геогліфи Наска (фото)

Японські вчені та археологи зробили визначне відкриття в північному регіоні перуанської пампи Наска, відомому своїми знаменитими "Лініями Наска". Завдяки використанню моделей глибокого навчання штучного інтелекту (ШІ) дослідники виявили чотири раніше непомічені геогліфи, викарбувані на місцевості.

Японські вчені з Університету Ямагата провели дослідження, в якому використали можливості методів глибокого навчання ШІ, що дозволило досягти значного прогресу у виявленні цих прихованих геогліфів у пам'ятці Наска. Це дослідження ще більше сприяє кожен раз більшій інтеграції технологій та археології, пише Ancient Origins.

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Геогліф-гуманоїд вирізняється своїми неймовірними розмірами — він сягає 5 метрів у довжину. Фігура зображена з булавою в правій руці, демонструючи складну майстерність. Ще один захопливий геогліф — риба з широко роззявленою пащею, що сягає 19 метрів у довжину. Аналогічно, геогліф птаха сягає дивовижних 17 метрів. І, нарешті, пара ніг має надзвичайну довжину — 78 метрів.

Дослідники розробили метод глибинного навчання, спеціально розроблений для розв'язання завдань, які стоять перед ними у сфері виявлення об'єктів за зображеннями археологів. Використовуючи цей метод, команда дозволила ШІ вивчати представлення зображень, покращуючи узагальнення та продуктивність.

Цей інноваційний підхід прискорює дослідницький процес і запроваджує нову парадигму, яка поєднує польові дослідження зі штучним інтелектом, що призводить до ефективніших і результативніших досліджень.

AI Deep Learning виявив чотири нові геогліфи Наска. (А) Гуманоїд, рельєфного типу. (B) Пара ніг, лінійного типу. (C) Риба, рельєфний малюнок. (D) Птах, лінійний малюнок Фото: Science Direct

Університет Ямагата проводить масштабні дослідження розподілу геогліфів у пампі Наска з 2004 року. Охоплюючи територію понад 390 квадратних кілометрів, ці дослідження використовують передові технології, такі як супутникові знімки, аерофотозйомка, повітряне сканування LiDAR і фотографування з дронів для всебічного вивчення регіону.

У 2016 році дослідницька група використала аерофотозйомку високої роздільної здатності з роздільною здатністю на місцевості 0,1 метра на піксель для проведення детального обстеження території. Цей метод дозволив успішно ідентифікувати численні геогліфи з плином часу, хоча традиційний процес ідентифікації виявився трудомістким.

Щоб розв'язати цю проблему, дослідники звернулися до методів глибокого навчання штучного інтелекту, що дозволило їм аналізувати фотографії зі значно більшою швидкістю.

Геогліфи можна класифікувати на три основні типи: фігуративні, геометричні та лінійні. (А) "Фігуративні геогліфи лінійного типу" зроблені шляхом видалення чорних каменів у лінійному порядку, оголюючи білий пісок під ними. (B-E) "Фігуративні геогліфи рельєфного типу" часто розташовані на схилах і є поєднанням поверхонь з чорного каменю та білого піску Фото: Yamagata University Institute of Nasca

Геогліфи в пампі Наска вперше виявлені в 1920-х роках, а дослідження, що тривають з 1940-х років, виявили різноманітний спектр малюнків, включаючи зооморфні зображення, геометричні фігури і лінійні візерунки.

Археологи поділяють геогліфи на три основні типи: фігуративні, геометричні та лінійні. Вважається, що лінійні геогліфи створені народом Наска, стародавньою культурою, яка процвітала протягом раннього середньовіччя.

Ця цивілізація поділяється на окремі фази, включаючи Прото Наска (Фаза 1, 100 р. до н. е. — 1 р. н. е.), Ранню Наска (Фази 2-4, 1 р. н. е. — 450 р. н. е.), Середню Наска (Фаза 5, 450-550 рр. н. е.) і Пізню Наска (Фази 6-7, 550-750 рр. н. е).

Теперішнє дослідження досягло прориву завдяки розробці інноваційного підходу до маркування навчальних даних, що полегшило виявлення подібних закономірностей між відомими і нововідкритими геогліфами. Очікується, що такі прориви продовжать формувати галузі археології та науки про дані в найближчі роки.

Масато Сакаї, професор культурної антропології та андської археології в Університеті Ямагата, підкреслив значний внесок ШІ в їхні дослідження. Він зазначив, що ШІ може виконати за один рік те, на що зазвичай витрачається понад 20 років лише за допомогою людських зусиль. Такий прискорений темп відкриттів, безсумнівно, сприятиме подальшим дослідженням у вивченні геогліфів.

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