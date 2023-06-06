Займе лише кілька годин. Вчені знайшли ефективний спосіб очистити повітря від токсичних речовин

Нове дослідження вважає, що перенесення саду до приміщення та вирощування певних рослин допоможе очистити повітря від небезпечних хімічних речовин.

У новому дослідженні вчених із Сіднейського технологічного університету (UTS) в Австралії йдеться про те, що система з вертикальними стінами, оснащена кімнатними рослинами, може допомогти очистити повітря від шкідливих сполук, пише Science Alert.

Під час дослідження вчені використали колекцію кімнатних рослин, що імітує систему невеликих вертикальних стін Амбіуса, що містилася у герметичних камерах для експериментів. Зазначимо, розміри лабораторії навряд чи відповідають розмірам громадських місць, проте ідея полягає в тому, що встановлення вертикальних садів у доповненні з вентиляційними системами можуть допомогти очистити приміщення від повітря, що застоялося в офісних будівлях, лікарнях, школах та інших приміщеннях.

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Результати дослідження показують, що протягом стандартного робочого дня рослини здатні знижувати рівень деяких сумнозвісних концентрованих сполук до рівня на 20% нижче від їх вихідної концентрації. На даний час дослідження ще не пройшло рецензування, проте воно підтверджує результати попередніх досліджень, що свідчать про те, що кімнатні рослини можуть поглинати газоподібні сполуки, які називають летючими органічними сполуками (ЛОС).

У своїх дослідженнях вчені використовували поширені домашні рослини, зокрема:

епіпремнум золотистий (Epipremnum aureum);

сингоніум ніжколистий (Syngonium podophyllum);

хлорофітум (Chlorophytum comosum).

За словами співавтора дослідження, вченого-еколога UTS Фрейзера Торпі, вони з колегами виявили, що рослини можуть не тільки видалити більшість забруднювальних речовин з повітря за лічені години, але також найбільш ефективні у видаленні з повітря шкідливих забруднювачів, пов'язаних з бензином.

Під час дослідження Тропі з колегами протестували систему вертикальних садів, використовуючи 9 спеціально виготовлених із плексигласу ящиків, у яких містилися чотири рослини або взагалі жодної. Невеликий обсяг бензину випарувався всередині камер, і дослідники виміряли рівень газу.

Результати свідчать про невелике зменшення газів у лабораторних камерах, проте не виключає витікання. Водночас дослідники впевнені, що вертикальні сади видалили близько 43% від загальної кількості летких органічних сполук за 8 годин і майже всі три особливо небезпечні шкідливі хімічні класи, а саме:

98% алканів;

86% похідних бензолу;

88% циклопентани.

Зазначимо, що ці забруднювачі можуть викликати "помітні наслідки для здоров'я" та суттєво впливають на підтримку здорового середовища у приміщенні. Наприклад, сполуки бензолу відомі високою канцерогенністю і можуть проникати до шкіл і будинків за сотні метрів від початкового джерела. Вченим також давно відомо, що люди, які живуть поруч із заправними станціями, більш схильні до розвитку раку, наприклад, лейкемії.

Тепер Торпі з колегами вважають, що будуть потрібні додаткові дослідження, проте, ймовірно, вертикальні сади насправді можуть допомогти ефективно очищати повітря в приміщеннях. Проте вчені відзначають, що йдеться саме про вертикальні сади, а не просто кімнатні рослини на підвіконні, оскільки перші підключені до повітряних помп, що відіграють важливу роль у процесі очищення повітря.

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