Так виглядають 45 тисяч галактик: NASA показало новий знімок телескопа Вебб (фото)

Зображення понад 45 000 галактик було отримано під час нової дослідницької програми космічного телескопа Вебб.

Космічний телескоп Вебб допоміг вченим розібратися у різних фундаментальних питаннях астрономії. Тепер він зробив приголомшливе зображення понад 45 000 галактик, віддалених від нас на мільйони світлових років, йдеться на сайті NASA.

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Нове унікальне зображення було отримано в рамках нової дослідницької програми космічного телескопа Webb під назвою Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES).

Поки що вчені збирають докупи всі наукові дані, але в рамках цієї програми телескоп зміг виявити вже сотні галактик, які існували, коли Всесвіту було лише кілька сотень мільйонів років. Вченим вдалося виявити галактики, в яких знаходяться одні з найперших зірок.

Зображення понад 45 000 галактик було отримано під час нової дослідницької програми космічного телескопа Вебб Фото: NASA

Вчені з проекту телескопа Webb також поділилися новим масштабним зображенням космосу на своїй сторінці у Facebook. В описі знімка сказано, що світло від найдальших галактик з часом розтягується до довших хвиль і стає "червонішим" через розширення Всесвіту. Це називається червоним зсувом. Астрономи вимірюють червоний зсув галактик, щоб дізнатися, наскільки далеко вони знаходяться, також ці дані допомагають дізнатися, коли вони з'явилися.

До того, як до своєї роботи приступив телескоп Вебб, астрономи змогли знайти лише кілька десятків галактик із червоним зсувом вище 8, що відповідає віку Всесвіту менше 650 мільйонів років. Але тепер Вебб виявив майже тисячу таких далеких галактик, написали вчені.

Даний знімок отримав понад 4 тисячі лайків і понад півтори тисячі репостів і звичайно ж любителі астрономії залишили багато коментарів. Наприклад, один із коментаторів написав, що в кожній із цих 45 тисяч галактик знаходяться сотні мільярдів зірок та незліченна кількість планет. Тому важко повірити в те, що ми самотні у Всесвіті.

Ще один коментатор написав, що наш мозок не може нормально прийняти інформацію про те, що на одному зображенні може бути 45 тисяч галактик. Найсумніше, що ніхто з людей, що нині живуть, або тих, які житимуть через сотні років так і не дістанеться до них, сказано в коментарі.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що кокони вмираючих зірок випромінюють гравітаційні хвилі. Нове дослідження передбачає, що обсерваторії можуть виявити цей особливий тип випромінювання.