Текстиль, шнурки та кошики: артефакти часів неоліту знайшли в затопленому поселенні (фото)

В околицях Риму, Італія, завдяки ретельним зусиллям підводних археологів виявлено значну археологічну знахідку, зокрема рідкісні артефакти, що чудово збереглися. Серед них текстиль, кошики та шнури, які проливають світло на період раннього неоліту.

Місцезнаходження цього затопленого поселення, названого Ла Мармотта, можна простежити до комуни Ангіллара Сабазія, розташованої приблизно за 30 кілометрів на північний захід від Риму. Його відкриття датується 1989 роком, коли дослідники натрапили на залишки приозерного поселення. Зараз воно знаходиться приблизно за 300 м від сучасної берегової лінії, на глибині 11 метрів під поверхнею води, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ця гостроцікава знахідка має величезне археологічне значення, оскільки дає безпрецедентне уявлення про суспільства епохи неоліту та бронзи, зокрема про тих, хто мешкав у навколоальпійських озерах або пальових житлах. Масштабні розкопки в Ла Мармотта, що тривали два десятиліття, принесли понад десять жител і величезну колекцію органічних решток.

У нещодавно опублікованому дослідженні дослідницька група представляє огляд знайденого текстилю, плетених виробів, шнурів, а також інструментів, які використовували під час їхнього створення. Ці знахідки сприяють нашому розумінню технологічної досконалості неолітичних суспільств, демонструючи їхню вправність у використанні та обробці рослинних матеріалів для виробництва різноманітних ремесел.

Для подальшого розкриття таємниць, закладених у Ла Мармотті, команда з Копенгагенського університету наразі займається ретельним аналізом текстильних фрагментів. Початкові дослідження за допомогою бінокулярного мікроскопа вказали на наявність волокон льону — матеріалу, який широко використовували у виробництві текстилю стародавні цивілізації до 19 століття нашої ери.

Ця гостроцікава знахідка має величезне археологічне значення, оскільки дає безпрецедентне уявлення про суспільства епохи неоліту та бронзи, зокрема про тих, хто мешкав у навколоальпійських озерах або пальових житлах Фото: Antiquity

Крім того, задокументовано знахідки різних фрагментів плетених виробів, шнурів і ниток, кількість яких становила 43, 28 і 2 відповідно. Інші докази, що підтверджують існування текстильного виробництва на цьому місці, знайдені у вигляді 78 тягарців для ткацького верстата, трьох веретен і 34 дерев'яних інструментів. Їх, ймовірно, використовувалися в процесі ткацтва для забезпечення щільного переплетення кожної нової утокової нитки.

Хоча причини залишення поселення Ла-Мармотта залишаються невідомими, цілком ймовірно, що раптове підвищення рівня води в озері змусило його мешканців різко покинути свої домівки Фото: Antiquity

Хоча причини залишення поселення Ла-Мармотта залишаються невідомими, цілком ймовірно, що раптове підвищення рівня води в озері змусило його мешканців різко покинути свої домівки. Дивовижно, але мешканці, що покидали поселення, залишили після себе безліч речей, включаючи інструменти, посуд для приготування їжі і навіть човни.

Крім того, численні будівельні елементи та дерев'яні предмети виявлені в обгорілому стані, що відповідає спостереженням, зробленим в інших затоплених селах, таких як в альпійських озерах Швейцарії в період неоліту і на фермі Муст у Великобританії в період бронзового віку. Подальші геоморфологічні дослідження можуть пролити світло на точні події, що розгорталися на завершальній стадії заселення цього місця.

Завдяки ретельному дослідженню неолітичного берега експерти успішно ідентифікували щонайменше 13 житлових споруд, зробивши висновок про їхнє існування на основі просторового розташування численних дерев'яних паль або опорних стовпів, виявлених під час підводних обстежень поселення. Ці прямокутні житла, розміром від 8 до 10 метрів в довжину і приблизно 6 метрів в ширину, мали внутрішні перегородки і центральні вогнища.

Раніше Фокус писав, чому римляни заливали загиблих гіпсом. Вчені наблизилися до розгадки.

А також ми розповідали про знайдені в Британії пінцети, які розповідають про гігієну Римської імперії.