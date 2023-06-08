18-рівневий лабіринт: найбільший підземний мегаполіс, що дав прихисток понад 20 тис. людей (фото)

Глибоко під вулицями Дерінкую пролягає стародавня мережа тунелів і камер — заплутана павутина, яка колись могла вмістити приголомшливе населення до 20 000 осіб. Охоплюючи неймовірні 18 рівнів, підземне місто Дерінкую гордо претендує на звання найбільшого у світі підземного мегаполіса.

Цей лабіринтовий комплекс під Дерінкую є лише фрагментом величезних підземних міст, розкиданих по всій провінції Невшехір у центральній Туреччині, і ця колекція настільки надзвичайна, що визнана об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Інші підземні міста можна знайти в сусідньому регіоні Каппадокії, всього за 30 кілометрів на північ. Однак Дерінкую є найграндіознішим і найпопулярнішим із них, пише IFLScience.

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Легенда свідчить, що відкриття підземної історії Дерінкую відбулося в 1963 році завдяки звичайному місцевому жителю, якого занепокоїло дивне зникнення його домашньої птиці. Займаючись ремонтом своєї скромної оселі, спантеличений господар помітив, що його кури щохвилини зникають у щілині.

Розслідування цієї загадки привело до виявлення потаємного ходу, що занурював у глибини підземного поселення. Згодом з'ясувалося, що численні приватні будинки в околицях мають подібні потаємні ходи, які ведуть до цього прихованого підземного світу.

У заплутаній мережі ходів на дослідника чекає захопливий масив кімнат, кожна з яких колись слугувала певній меті. Зали, що резонують відлунням давно минулих зустрічей, стайні, де колись стояли коні, кухні, наповнені ароматами минулих століть, комори, де колись зберігалися предмети першої необхідності, житлові приміщення, де колись шукали розради сім'ї, і навіть компактна в'язниця — все це є частиною цього загадкового комплексу. Крім того, напрочуд ефективна система вентиляції забезпечує постійний приплив свіжого повітря в глибини цієї лабіринтової споруди.

Всупереч первісним уявленням, підземний комплекс Дерінкую ніколи не був притулком для своєрідної спільноти підземних мешканців. Протягом усієї своєї тривалої історії його основна функція полягала у наданні притулку під час конфліктів чи негараздів, а не в тому, щоб слугувати постійним місцем проживання.

Протягом усієї своєї тривалої історії його основна функція полягала у наданні притулку під час конфліктів чи негараздів, а не в тому, щоб слугувати постійним місцем проживання Фото: Getty Images

Визначення віку цього підземного міста викликає жваві дискусії з широким спектром оцінок. Однак деякі експерти припускають, що перші будівельні роботи могли розпочатися приблизно 2800 років тому за часів фрігійців. Ймовірніше, що підземні тунелі використовувала перська імперія Ахеменідів, заснована відомим Киром Великим у 550 році до н. е., як притулок для місцевих жителів, що рятувалися від жахів війни.

Про багату історію комплексу свідчать написи, каплиці та зміни, знайдені в його стінах, що говорять про перебування тут грекомовних християн у часи зародження християнства. Пізніше він став притулком для арабів-мусульман, які шукали притулку під час арабо-візантійських воєн, що тривали з 780 по 1180 рік нашої ери. Згодом він знову став притулком для християн після монгольської навали у 14 столітті нашої ери.

Існують свідчення, що комплекс слугував притулком навіть у 20-му столітті. У 1909 році, під час різанини в Адані, численні люди шукали порятунку в цих таємничих підземних тунелях. Серед них був Річард Макгіліврей Докінз, британський лінгвіст, який займався вивченням каппадокійської грецької мови в цьому регіоні.

Сьогодні, у 21 столітті, підземне місто Дерінкую перетворилося на жваву туристичну атракцію, яка приваблює відвідувачів зблизька та здалеку, щоб здивуватися його стародавній привабливості та розкрити таємниці, поховані в його підземних глибинах.

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