Напад косаток на човни: кити-вбивці перейшли до більш екстремальної тактики атаки

З початку травня біля узбережжя Іспанії сталося майже два десятки нападів на човни, і тепер, схоже, кити-вбивці вдосконалили свою тактику.

Напади групи косаток біля узбережжя Іспанії почалися у травні 2023 року — з того часу вже зафіксовано 18 випадків, коли кити-вбивці атакували вітрильні човни. Втім, останнім часом тактика атаки суттєво змінилася: раніше косатки переставали атакувати човни, щойно ушкоджували кермо, проте цього разу вони пішли далі, пише IFLScience.

Випадок стався 24 травня, матрос Ейпріл Бойс розповіла, що вперше вони з товаришами по команді помітили китів-вбивць поблизу човна близько 21:30 під час перетину Гібралтарської протоки. Вони спробували віднадити косаток, вимкнувши двигун і кинувши у воду мотузки, зерно та пісок. На жаль, це не спрацювало. Бойс зазначає, що кити не надто відреагували на хитрощі й згодом почали атакувати кермо парусного човна — сила ударів була такою, що вони з колегами виразно "відчували вібрацію через палубу".

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Така атака тривала близько години, а коли кермо було повністю знищено, вода почала заповнювати човен. У цей момент екіпаж вітрильника надіслав сигнал SOS і запросив негайну допомогу. Зазначимо, що це далеко не перший напад китів-вбивць у цьому регіоні, однак він суттєво відрізняється від того, що було раніше.

Річ у тому, що у попередніх випадках косатки втрачали інтерес до човна, як тільки кермо було зруйновано. Проте не цього разу. За словами Бойс, цього разу кити-вбивці продовжували переслідувати човен, навіть коли їм на допомогу прийшов буксир, який доставив човен у порт Барбаті в Кадісі.

За даними робочої групи Atlantic Orca (GTOA), перші випадки нападу косаток на човни біля Піренейського півострова були зафіксовані у 2020 році, у період з липня по листопад було зафіксовано понад півсотню випадків взаємодії. Минулого року організація задокументувала понад дві сотні зіткнень, а з березня 2023 року відбулося ще майже півсотні атак китів-вбивць, зокрема 38 із них сталися у Гібралтарській протоці.

Статистика свідчить про те, що кожне п'яте зіткнення з косатками позбавляло човна можливості рухатися далі, а три призводили до того, що човни тонули. Зараз дослідники все ще не знають, чому кити-вбивці атакують вітрильні човни, проте існує кілька теорій. Згідно з однією з них, косаток цікавлять сітки для лову тунця, розташовані в Барбаті. Інша ж припускає, що одна з косаток зазнала травми внаслідок зіткнення з човном і тепер використовує родичів для помсти.

Раніше Фокус писав про те, чому косатки об'єднуються, щоб топити човни й де вони цьому навчилися.