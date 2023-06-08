Телескоп Вебб виявив найтьмянішу галактику у Всесвіті: це змінює уявлення про космос (фото)

За словами астрономів, завдяки новому відкриттю доведеться переписати історію формування та розвитку галактик незабаром після народження Всесвіту.

Космічний телескоп Вебб, який розпочав свою роботу майже рік тому, вже зміг виявити кілька претендентів на звання найстарішої та найдальшої галактики у відомому Всесвіті. Поки що вчені ще дискутують з приводу того, кому варто надати цей титул. Але тепер точно відомо, як виглядає найтьмяніша галактика з усіх раніше виявлених у ранньому Всесвіті, пише Space.

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Космічний телескоп Вебб виявив найтьмянішу галактику, яка існувала приблизно через 500 млн років після Великого вибуху. Згідно з заявою вчених з Каліфорнійського університету, США, галактика під назвою JD1 знаходиться на відстані в 13,3 млрд світлових років від нас, а значить астрономи побачили її такою,якою вона була в ранній історії Всесвіту, яка почалася 13,8 млрд років тому. Перші сотні мільйонів років в історії космосу відомі як епоха реіонізації, коли з'явилися перші зірки та галактики. Завдяки чому Всесвіт освітило перше світло, і він вийшов з темряви.

Астрономи досі не до кінця розуміють, як саме виглядали найперші галактики і як саме вони змогли висвітлити Всесвіт світлом своїх зірок. Більшість галактик із раннього Всесвіту, які вже виявив телескоп Вебб, є яскравими об'єктами і поки що вважається, що саме вони були джерелами першого світла. Але автори нового дослідження вважають, що швидше за все саме невеликі і більш тьмяні галактики, такі як JD1, проробили більшу частину цієї роботи з висвітлення Всесвіту.

Проекція галактики JD1, яка знаходиться за яскравим скупченням галактик під назвою Abell2744. JD1, яка знаходиться в 13,3 мільярдах світлових років від Землі, є найтьмянішою галактикою, відомою в ранньому Всесвіті Фото: NASA

"Таких дуже тьмяних галактик у ранньому Всесвіті набагато більше, ніж яскравіших, тому ми вважаємо, що вони більшою мірою причетні до головних процесів епохи реіонізації. Ми вже переписуємо історію того, як утворилися та еволюціонували найперші галактики невдовзі після появи Всесвіту", — каже Томассо Трю з Каліфорнійського університету.

За словами авторів дослідження, без телескопа Вебб і його потужних приладів не можна було раніше і мріяти про те, що можна виявити таку найтьмянішу галактику в ранньому Всесвіті.

Звичайно, потужні інфрачервоні прилади телескопа Вебб відіграли важливу роль у виявленні нового об'єкта. Але вчені намагалися скористатися методом гравітаційного лінзування, щоб побачити світло від настільки далекої галактики. Завдяки цьому методу світло від галактики JD1 викривилося гравітацією ближчого до нас скупчення галактик. Тому настільки тьмяний об'єкт став більшим і яскравішим, щоб прилади телескопа Вебб могли вловити його світло.

Раніше Фокус писав про те, що астрономи, використовуючи потужні прилади телескопа Вебб, знайшли ознаки існування найстаріших складних органічних молекул у відомому космосі.

Також Фокус писав, що незвичайна зірка показала астрономам, якими були перші масштабні космічні вибухи у Всесвіті. Найперші зірки вибухали зовсім не так, як це робили і продовжують робити сучасніші зірки.