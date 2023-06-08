Як лікувати укуси медуз: вчені просять нарешті припинити мочитися на опіки

Дослідники зібрали найдієвіші методи лікування укусів медуз, а також розвіяли найпоширеніші міфи.

Вчені вирішили поставити крапку в суперечках про те, чим краще лікувати укуси медуз. Також експерти вирішили розвіяти найпоширеніший міф про те, що від укусу медузи допомагає людська сеча, пише IFL Science.

Команда вчених опублікувала результати свого дослідження в журналі Cochrane review.

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Чому укуси медуз так болять

Як відомо, у медуз є щупальця, які покриті мікроскопічними стрікальними клітинами. При дотику зі шкірою ці клітини виділяють отруту, яка викликає печіння, почервоніння, набряк, або серйозніші реакції, наприклад, проблеми із серцем.

Укуси більшості медуз не є небезпечними для життя людини, але можуть доставити проблем. Вчені виділили два види медуз, укуси яких можуть бути досить сильними: "блакитна пляшечка" або "португальський кораблик" (Physalia), а також кубомедузи (Cubozoa).

Вчені перевірили такі види лікування як оцет, гаряча вода, пакети з льодом, ізопропіловий спирт, денатурат, аміак та бікарбонат натрію.

Яке лікування спрацювало

За словами експертів, незалежно від виду медузи, спочатку слід видалити видимі щупальця пінцетом чи рукою у рукавичці.

Далі від укусу португальського кораблика краще використовувати гарячу воду. Дослідники рекомендують замочити уражену ділянку тіла у воді з температурою близько 45 ℃ для полегшення болю. Також вважається, що гаряча вода денатурує білок отрути. На пляжі можна застосувати зігрівальний компрес, а потім прийняти гарячий душ.

Від укусів кубомедуз та інших видів також може допомогти інактивація нематоцитів, які містять отруту і застрягають у шкірі. Для того, щоб знешкодити отруту, можна використовувати оцет. Існують лабораторні випробування, які показали, що оцет може інактивувати нематоцити.

Коли потрібно звернутися за допомогою

Більшість симптомів від укусу медуз можна вгамувати або прямо на пляжі, або після повернення додому. Але є випадки, коли варто негайно звернутися по медичну допомогу. Сюди входять такі симптоми як:

Утруднене дихання;

Біль у грудях;

Нудота;

Блювота;

Слабкість чи сонливість.

Такі симптоми означають, що людині може знадобитися медична допомога.

Чого не потрібно робити за укусу медузи

Не тріть і не дряпайте місце укусу піском або рушником, такі дії тільки призведуть до того, що з нематоцистів вивільниться ще більше отрути.

Також не рекомендується обробляти місце укусу аміаком, денатуратом та прісною водою, оскільки деякі з цих рідин можуть призводити до опіків або вивільняти більше отрути з нематоцистів.

Не варто перебинтовувати уражене місце, оскільки під тиском тканини може виділятися додаткова кількість отрути.

Некорисною в лікуванні укусу медузи виявилася і людська сеча.

Дослідники нагадують, що профілактика в будь-якому випадку буде кращою за лікування, тому радять носити захисний одяг, якщо доводиться купатися в безпосередній близькості з медузами.

Нагадаємо, нещодавно з морських глибин до берегів Каліфорнії припливла рідкісна медуза-вбивця.