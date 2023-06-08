Чоловіче облисіння: медики розповіли, які існують методи боротьби з втратою волосся

Якщо ви помітили, що ділянок шкіри без волосся на голові стало більше, ніж раніше, можливо, ви належите до величезної кількості людей, які страждають від андрогенної алопеції, також відомої як облисіння за чоловічим типом.

Дані авторитетної Клівлендської клініки свідчать про те, що облисіння у чоловіків — далеко не рідкість. Тому, якщо ваша лінія волосся рідшає швидше, ніж очікувалося, не хвилюйтеся. Ви не самотні, і, що ще важливіше, ви не безпорадні. Експерти вирішили заглибитися у світ чоловічого облисіння — його походження, основні ознаки та можливі стратегії боротьби з ним, пише HealthDay.

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Отже, що таке облисіння за чоловічим типом?

По суті, облисіння за чоловічим типом — це особливий тип випадіння волосся, що характеризується потоншенням та остаточним зникненням волосся, як правило, над вухами. За даними Американської академії дерматології, це облисіння розвивається поступово. Фактично, більшість чоловіків стикаються з тим чи іншим ступенем втрати волосся протягом свого життя.

Більшість чоловіків вперше помічають зникнення волосся у віці близько 30 років, повідомляє Клініка Клівленда, але це може статися вже в підлітковому віці. З роками ви з більшою ймовірністю помітите ознаки облисіння у чоловіків.

Що провокує облисіння у чоловіків?

Найчастіше причиною облисіння у чоловіків є генетика. Ризик розвитку цього захворювання часто пов'язаний з історією вашої родини. Цікаво, що гени по материнській лінії можуть впливати на вашу схильність. Таким чином, стан волосся вашого діда по материнській лінії може дати уявлення про майбутнє вашого волосся.

Ознаки облисіння у чоловіків

Ознаки облисіння у чоловіків досить прості, пояснює дерматологиня Доун Девіс з клініки Майо. "Спочатку у чоловіків спостерігається порідіння в ділянці скронь, яке триває у напрямку до задньої частини голови, — каже вона, — Ці ділянки облисіння в кінцевому підсумку сходяться до лисої точки біля волосяного валика на маківці голови".

Ключовою ознакою облисіння у чоловіків є форма літери "М", що залишається в решті волосся в міру поширення облисіння. При погляді зверху цей малюнок може бути явною ознакою.

Стратегії боротьби з облисінням у чоловіків

Універсального і негайного вирішення проблеми облисіння у чоловіків, як і раніше, не існує. Однак процедури, схвалені Американською академією дерматології, можуть сповільнити подальше випадіння волосся і потенційно стимулювати його ріст.

Лікарка Емі Кассуф з Клівлендської клініки впевнено заявляє: "Останні досягнення вселяють оптимізм щодо лікування і профілактики різних форм облисіння".

До поширених препаратів для боротьби з цим захворюванням належать міноксидил і фінастерид, схвалені Управлінням з контролю за продуктами і ліками США. Рогаїн діє шляхом розширення кровоносних судин, сприяючи притоку крові до волосяних фолікулів. Пропеція, з іншого боку, діє на гормони. Він перешкоджає перетворенню тестостерону на гормон DHT, який, як вважається, сприяє скороченню волосяних фолікулів.

Більш інвазивні методи, такі як операція з пересадки волосся, також є варіантом. Під час цієї процедури на шкіру голови пересаджують здорове волосся. Для досягнення природного результату може знадобитися кілька операцій.

Інший підхід — ін'єкції багатої на тромбоцити плазми. При цьому методі в шкіру голови вводиться ваша власна плазма, що потенційно стимулює ріст волосся.

Якщо ви віддаєте перевагу неінвазивним методам, замаскувати поріділі ділянки допоможуть стильні перуки або стратегічно підібрана зачіска. Щойно ви помітили випадіння волосся, необхідно проконсультуватися з медичним працівником, щоб дізнатися про можливі варіанти. Що раніше ви почнете діяти, то ефективніше ви зможете впоратися з цією всюдисущою проблемою.

Раніше Фокус писав про фактори, що впливають на зростання волосся. Вважається, що здорове людське волосся зазвичай росте зі швидкістю близько 0,35 міліметра на день, що становить приблизно 13 мм на місяць або 15 сантиметрів на рік. Однак виявляється, що ця швидкість не є універсальною.

Також Фокус писав про пропозицію вчених використовувати зрізане волосся для захисту від сонця. Нове дослідження пропонує альтернативне використання зрізаного волосся — для виробництва сонцезахисного крему та перев'язувальних матеріалів.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.