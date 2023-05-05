Від стресу і хвороби до раси: які зовнішні фактори впливають на ріст волосся

Вважається, що здорове людське волосся зазвичай росте зі швидкістю близько 0,35 міліметра на день, що становить приблизно 13 мм на місяць або 15 сантиметрів на рік. Однак виявляється, що ця швидкість не є універсальною.

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Дослідження 2005 року показало, що волосся людей азійського чи африканського походження відрізняється від волосся людей з білою шкірою за багатьма параметрами, включаючи густоту, кут росту та загальну швидкість росту, пише Live Science.

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За словами фахівців, люди африканського походження, як правило, мають повільнішу швидкість росту волосся — близько 5 мм на місяць, тоді як волосся азійців може рости набагато швидше — до 20 мм на місяць. Вважається, що ці відмінності визначаються генетичними факторами, а не факторами навколишнього середовища.

Водночас ріст волосся не є лінійним процесом для будь-якої людини, незалежно від її раси. Цикл волосяного фолікула складається з трьох фаз: анагену, катагену і телогену. Більшість волосся росте під час фази анагену, яка може тривати до шести років. Під час фази катагену ріст сповільнюється, а під час фази телогену (спокою) взагалі припиняється. Приблизно через три місяці "мертве" волосся випадає, і цикл починається спочатку.

На швидкість росту волосся можуть впливати різні фактори, за словами доктора Міа Цзін Гао, дерматолога-консультанта з клініки Кадоган в Англії. Одним з найважливіших є вік.

З віком наші волосяні фолікули виробляють тонше волосся повільніше, і зрештою, воно може взагалі рости. Як чоловіче, так і жіноче облисіння залежить від вікових змін в організмі. Різні гормони також можуть впливати на волосяний цикл, наприклад, естроген під час вагітності, який прискорює ріст волосся і збільшує його товщину.

Окрім віку та гормонів, на ріст волосся також можуть впливати стрес і хвороби. У нормальній здоровій шкірі голови близько 80% волосся активно ростуть. Психологічний або фізичний стрес, наприклад, велика хірургічна операція, може призвести до того, що 70% волосків переходять у стан спокою. Інші події, які можуть спровокувати цей зсув, включають важкі інфекції, гормональні зміни після вагітності, краш-дієти та дефіцит заліза.

Цікаво, що швидкість росту волосся може змінюватися протягом року. Дослідження показало, що частка волосяних фолікулів у фазі росту досягає піку в березні, а потім неухильно знижується протягом наступних шести місяців.

Вчені вважають, що ці сезонні зміни можуть бути пов'язані з погодними умовами: холодні температури можуть спричиняти стрес для волосяних фолікулів і призводити до сповільнення їхнього росту. Однак варто зазначити, що це дослідження проводилося на невеликій вибірці чоловіків з білою шкірою у Великій Британії, тому його результати не обов'язково можуть стосуватися інших груп населення.

Нарешті, дієта також може відігравати певну роль у рості волосся. Добре збалансована, різноманітна дієта, що містить всі необхідні поживні речовини, може допомогти збільшити швидкість росту волосся. Зокрема, недостатнє споживання заліза, вітаміну D або вітаміну С може сповільнити ріст волосся.

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