Набагато різноманітніша. Кожна людина має унікальний набір органів травної системи
Всупереч поширеній думці, травна система людини дуже варіабельна, причому різні люди мають різну довжину тонкого кишечника та інших органів травлення, згідно з новим дослідженням.
Нещодавнє дослідження показало, що травна система людини набагато складніша, ніж вважалося раніше, зі значними відмінностями в анатомії кишечника навіть у здорових людей. За словами дослідників, це включає індивідуальні відмінності між людьми, а також ширші відмінності між статями, пише ScienceAlert.
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Дослідження морфології шлунково-кишкового тракту були обмежені з початку 20-го століття, а останнім часом проведено лише кілька з них. Здебільшого вони зосереджувалися на середніх показниках довжини органів, не враховуючи варіації між певними людьми.
Нове дослідження припускає, що це суттєвий недогляд, враховуючи широкий діапазон відмінностей у шлунково-кишковому тракті людини. Одна людина може мати сліпу кишку завдовжки лише кілька сантиметрів, тоді як інша — розміром з гаманець для монет, і таку варіабельність виявили для інших органів травлення.
Ця варіабельність має важливе значення для охорони здоров'я. Автори дослідження наголошують на необхідності визнавати індивідуальні відмінності шлунково-кишкової системи, а не зосереджуватися на типовій або "нормальній" анатомії.
Це відкриття порушує питання щодо причин виникнення проблем, пов'язаних зі здоров'ям, і способів їх лікування. Автори рекомендують студентам-медикам розповідати про широту варіацій травної системи людини, що допоможе майбутнім лікарям зрозуміти важливість індивідуалізованої медицини.
У дослідженні також розглядали травні системи низки інших тварин. Виявлено, що люди відрізняються великою варіацією довжини кишківника порівняно з ними. Це може бути пов'язано з тим, що люди не харчуються "стандартизованою дієтою в неволі", на відміну від багатьох інших видів, препарованих для дослідження.
Дані про людей у новому дослідженні ґрунтуються на вивченні органів травлення 45 осіб, які пожертвували свої останки Дюкському університету. Хоча ці висновки неймовірні, автори припускають, що для повного розуміння повної картини варіабельності шлунково-кишкового тракту людини необхідно провести додаткові дослідження.
Це відкриття наголошує, як мало ми знаємо про власний організм і які цікаві напрямки для майбутніх вивчень.
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