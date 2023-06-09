Вчені заглянули у серце льодовика Судного дня: знайдено "клаптеву ковдру" віком 100 млн років

У новому дослідженні британські вчені вперше у світі склали тривимірну карту льодовика Твейтса, розташованого у західній Антарктиді.

Дослідники Британської антарктичної служби (BAS) нарешті завершили карту землі, захованої під льодовиком Твейтса, який також відомий як льодовик Судного дня і розташований у Західній Антарктиді, пише New Atlas.

Зазначимо, що цей льодовик є найширшим у світі, а його відступ та нестабільність викликають у вчених побоювання — передбачається, що його танення катастрофічно підвищить рівень моря. Площа льодовика Судного дня становить 192 000 км², а його знищення, згідно з прогнозами дослідників, може підняти глобальний рівень моря на рекордні 65 сантиметрів уже в найближчі сторіччя, в міру його танення.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники відзначають, що ймовірність того, що льодовик повністю зникне, залежить від ряду факторів, зокрема і землі, яка захована під цією брилою льоду, особливо йдеться про передній край, розташований нижче рівня моря, де він найбільше схильний до танення.

Щоб розібратися у цьому питанні, дослідники з BAS використали відразу кілька методів, що дозволило заповнити прогалини в інформації. Наприклад, вчені використали встановлений на літаку радар, що глибоко проникає, а також гравітаційні й магнітні датчики. Всі ці методи разом дозволили дослідникам створити тривимірну карту льодовика та його прихованої під льодами геології.

Нова геологічна карта льодовика Туейтса Фото: British Antarctic Survey

Дослідники побоювалися, що під кригою льодовика Судного дня може ховатися шар відкладень, який міг би діяти як слизький бруд, тим самим прискорюючи рух. Однак результати дослідження показують, що насправді в серці льодовика Твейтса знаходиться складна геологічна "клаптева ковдра" віком близько 100 мільйонів років — вона була утворена, коли Нова Зеландія розлучилася з Антарктидою.

Результати показують, що серцем льодовика Судного дня є граніт та інші магматичні породи. Цікаво, що відкладення розташовувалися у низці басейнів, розташованих за льодовиком. Однак дослідники зазначають, що поки не до кінця розуміють, як саме це впливає на швидкість відступу льодовика або наскільки тала вода підніме рівень моря — це ще доведеться дізнатися.

За словами співавтора дослідження, геофізика доктора Тома Джордана, сьогодні на льодовик Твейтса припадає близько 4% нинішнього підвищення рівня моря, а тому так важливо розуміти його структуру і будову. Дослідники вважають, що в майбутньому вони зможуть використати тривимірну геологічну карту, щоб передбачити швидкість танення льодовика Судного дня та наслідки, до яких це призведе.

Раніше Фокус писав про долю "нащадка" найбільшого айсберга у світі: спочив на сумно відомому цвинтарі.