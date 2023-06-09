Вперше з часів Середньовіччя: в Британії знайшли фундамент стародавнього монастиря

Археолог Джеймс Кенні у співпраці з Археологічним товариством Чичестера і району (CDAS) провів двотижневі розкопки в цьому місці. Серед визначних відкриттів, зроблених під час розкопок, — знахідка фундаменту середньовічного францисканського монастиря.

Історичні записи свідчать, що францисканський монастир, який існував на цьому місці з кінця 13 до середини 16 століття, охоплював різні споруди, такі як костел, гуртожиток, трапезну, бібліотеку, кляштор з пральнею, гостьовий будинок і навіть пивоварню, пише SussexWorld.

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Після ліквідації монастирів наприкінці 1530-х років костел переобладнали під ратушу, а інші споруди перетворилися на панський будинок. Згодом, у середині 19-го століття, будинок знесли, що збіглося з перетворенням цієї території на Монастирський парк.

Важливо, що ці захопливі відкриття зроблені на заключних етапах розкопок, надаючи цінну інформацію для місцевих істориків і сприяючи кращому розумінню історії Чичестера.

Джеймс пояснює, що перед розкопками провели геофізичні дослідження, які дали уявлення про можливе розташування стін монастиря. Однак примітним є той факт, що виявлена стіна знаходилася безпосередньо біля величезного рову, який, як вважають, був початковою межею монастиря.

Джеймс також розповідає, що нещодавно розкопаний сегмент рову дає унікальне уявлення про зовнішній вигляд споруди, небачений з часів Середньовіччя. Тепер можна точніше визначити ширину і глибину рову, що проливає світло на його грізні розміри.

Крім того, археологічна команда виявила міцну вапнякову стіну, що прилягає до торцевої стіни будівлі францисканського монастиря. Ця стіна, що передує монастирю, збігається із зовнішнім краєм рову, ймовірно, будучи залишками мосту, який колись полегшував доступ до мотте — елементу фортифікації замків, конусоподібного пагорба, на якому зазвичай була головна і найкраще укріплена вежа замку.

Складена з різних типів вапняку, включаючи місцеві матеріали з Лаванту і Селсі-Біллу, а також каміння з острова Вайт і Кана в Нормандії, стіна демонструє виняткову майстерність. Це відкриття дає чудове уявлення про норманську спадщину Чичестера.

Окрім вищезгаданих знахідок, команда розкопок також натрапила на різні об'єкти, включаючи фрагменти кераміки, які, ймовірно, використовували у монастирі, а також римську кераміку та монети.

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