Чому NASA боїться олівців і за що їх вигнали з космосу: історія, вкрита таємницями

Непомітний на Землі олівець викликає багато побоювань у космосі, і це зовсім не жарти.

Коли люди вперше покинули поверхню Землі й вирушили в космос у 1960-х роках, вони швидко зрозуміли, що кулькові ручки гарні для гравітаційного середовища Землі, але навряд чи можуть бути ефективними у космосі, пише Science Alert.

Те, що відбувалося далі, покрито таємницею і десятками теорій, а найпопулярніша з них передбачає, що NASA витратило мільйони доларів на розробку кулькової ручки, здатної працювати в умовах мікрогравітації. Однак російські космонавти, нібито розв'язали проблему іншим способом, просто почали використовувати графітні олівці. Ця кумедна інтерпретація історії циркулювала майже півстоліття, але вона просто не відповідає дійсності.

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Спочатку астронавти та космонавти дійсно користувалися олівцями у космосі, а NASA і справді вклало невелику кількість грошей у розробку космічної ручки, проте проєкт було зупинено на ранній стадії, коли стало зрозуміло, що він вимагатиме серйозних фінансових впливів.

Наприкінці 1960-х незалежна компанія Fisher Pens розробила та представила космічну ручку Fisher, яку астронавти та космонавти почали використовувати в умовах мікрогравітації. Проте ця ручка була розроблена без фінансової підтримки NASA. З того часу олівці були вигнані з космосу, але що з ними не так?

Річ у тому, що деяким речам краще просто не перебувати у космосі, і олівці одні з них. По-перше, навряд чи допустимо, щоб легкозаймисті деревна тирса або мікроскопічні частинки електропровідного графіту, що злітає з олівця, коли він пише, вільно плавали у космічному кораблі. По суті, будь-які крихітні частинки, які можуть застрягти у тонкому механізмі, становлять небезпеку у космосі. А частки олівця викликали у NASA серйозні побоювання.

Наприклад, пожежа є серйозною проблемою безпеки на космічних кораблях, а після подій 1967 року, коли внаслідок пожежі загинули всі три члени місії "Аполлон-1", NASA не може ставитися до легкозаймистих предметів легковажно.

Зазначимо, що кулькові ручки на той час були не менш небезпечними, ніж олівці. Перша комерційно успішна кулькова ручка була представлена у 1945 і одразу просочилася усюди. Проте краплі чорнила — це зовсім не те, чому варто було б плавати навколо космічної капсули.

У космосі також використовувалися фломастери, проте пізніше у хід пішли кулькові ручки, які Пол Фішер разом із Фрідріхом Шехтером та Ервіном Ратом удосконалили в середині 60-х років. Тоді Фішер розповідав, що ідея прийшла до нього уві сні: нібито його відвідав покійний батько, який запропонував додати в чорнило "трохи каніфолі, щоб зупинити просочування". Після цього він розповів про це хіміку, який був упевнений, що це не спрацює. Через 3 місяці виявилося, що сон Фішера виявився пророчим — насправді каніфоль не підійшла, але смола чудово впоралася з поставленим завданням.

Фішер запропонував NASA продати ці ручки й після ретельних випробувань NASA вирішило придбати їх для майбутніх місій Аполлона. Космічна ручка Fisher дебютувала на Аполлоні-7 у 1968 році.

Зазначимо, що ці ручки використовуються на борту Міжнародної космічної станції досі, проте тепер астронавти й космонавти мають набагато більше варіантів. По-перше, вони також використовують різноколірні ручки Sharpie, а також олівці, але не дерев'яні, а механічні. Стрижні олівців все ще можуть зламатися, проте досягнення в галузі технологій дійшли до того, що система фільтрації цілком здатна видалити потенційно небезпечне сміття на борту МКС.

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