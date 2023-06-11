Вперше за майже 500 років: супервулкан в Італії перебуває на межі масштабного виверження

Якщо станеться нове виверження, то його можна буде порівняти з виверженням вулкана Везувій, яке знищило Помпеї в 79 році нашої ери.

Флегрейські поля — це один із небагатьох супервулканів на планеті, який знаходиться в густонаселеній частині Італії. Вчені вважають, що цей вулкан знаходиться на межі першого виверження з 1538 року, пише Daily Mail.

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Нове дослідження італійських та британських вчених передбачає, що в суперевулкані Флегрейські поля, що розташований неподалік міста Неаполь на півдні Італії, може найближчим часом знову статися виверження і це буде перша така подія за останні 485 років.

Флегрейські поля називають спуревулканом тому, що він може викликати виверження силою 8 балів, внаслідок чого може бути викинуто понад 300 кубічних кілометрів гарячого газу та частинок лави.

Вчені вважають, що якщо відбудеться виверження цього вулкана, то його можна буде порівняти за силою і руйнуваннями з виверженням вулкана Везувій у 79 році н. е., коли були знищені міста Помпеї та Геркуланум.

Якщо станеться нове виверження, то його можна буде порівняти з виверженням вулкана Везувій, яке знищило Помпеї у 79 році нашої ери Фото: Daily Mail

Дві третини кальдери супервулкана розташовані під західною околицею Неаполя, де проживає понад 360 тисяч людей, а одна третина прихована під водою. Вчені вважають, що у разі виверження вулкана всіх цих людей доведеться евакуювати і немає жодних гарантій, що ця подія не станеться найближчим часом.

Згідно з дослідженням, тиск у надрах вулкана зростає і може з'явитися великий розрив, що призведе до появи тріщини у земній корі. Але магма все ще має вийти вгору у потрібному місці, щоб відбулося виверження.

Північно-західний район Неаполя та Флегрейські поля Фото: Wikipedia

Як показує дослідження. у цьому регіоні за останні десятиліття спостерігалися підземні поштовхи та підйоми кори через рух магми. І зараз все вказує на те, що тріщина в вулкані може з'явитися будь-якої миті.

Вчені вважають, що міцність кальдери супервулкана знаходиться на межі і гірські породи можуть не витримати тиску магми, що й призведе до масштабного виверження. За словами авторів дослідження, вже 6 років зростає кількість невеликих землетрусів у надрах вулкана, викликаних рухом магми, і вона тільки й чекає моменту, коли її нічого не стримуватиме.

Дві третини кальдери супервулкана розташовані під західною околицею Неаполя, де проживає понад 360 тисяч осіб Фото: Daily Mail

Але вчені не можуть точно сказати, коли може відбутися перше за майже 500 років виверження супервулкана Флегрейські поля в Італії.

Як уже писав Фокус, нещодавно бурхливе пробудження вулкана уразило не тільки Гаваї. Червоний рівень тривоги був оголошений у зв'язку із посиленням виверження вулкана Кілауеа, чарівним і одночасно підступним видовищем фонтанів лави, уламків вулканічного скла та загрозливого туману.

Також Фокус писав про те, що на вершині вулканічного острова знайдено каміння, якого там не повинно бути. У південно-західній частині Індійського океану розташувався острів Анжуан, який став домом для дивної геологічної загадки.

Нагадаємо, що вперше за 10 років супутник зняв виверження австралійського вулкана поблизу Антарктиди. Вчені припускають, що це найстаріший вулкан, Моусон-Пік, вік якого оцінюється від 750 тисяч до 500 тисяч років.