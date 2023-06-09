Потоки заворожливої люті: бурхливе пробудження вулкана потрясло не лише Гаваї (відео)

Червоний рівень тривоги оголошено у зв'язку з посиленням виверження вулкана Кілауеа, що є заворожливим і водночас підступним видовищем фонтанів лави, уламків вулканічного скла та загрозливого туману. За ним можна слідкувати в режимі онлайн.

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Виверження вулкана Кілауеа на Гавайських островах знову вивільнило потік небезпечних речовин, включаючи отруйний газ, вулканічне скло і розплавлену лаву, в довкілля. Захопливе і водночас небезпечне видовище можна побачити за допомогою відео з прямої трансляції, пише IFLScience.

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За даними Геологічної служби США (USGS), виверження почалося о 4:44 ранку в середу, 7 червня, з кратера Халемаʻумаʻу на Кілауеа. Спочатку потік лави досяг глибини приблизно 10 метрів, повністю заповнивши дно кратера — величезну площу близько 1,5 квадратних кілометрів, схожу на гігантську ванну. Ба більше, за повідомленням Служби національних парків (NPS), виверження супроводжувалося сліпучими фонтанами лави, що вивергалися на висоту близько 15 метрів.

Хоча наявність палючої гарячої лави вимагає обережності, Геологічна служба США наголошує, що основне занепокоєння викликають величезні об'єми вулканічного газу. Ці викиди переважно складаються з водяної пари (H2O), вуглекислого газу (CO2) і діоксиду сірки (SO2). За оцінками, лише в перший ранок виверження викинуто приблизно 65 000 тонн SO2.

Значні концентрації SO2 можуть вступати в реакцію з атмосферою, утворюючи туман (вулканічний смог), який становить небезпеку для здоров'я як людей, так і місцевої екосистеми, зокрема сільськогосподарських тварин. Тривалий вплив підвищених рівнів вулканічного туману може призвести до різних недуг, таких як головний біль, сльозотеча, біль у горлі, утруднене дихання, напади астми та втома.

Крім того, Геологічна служба США застерігає від великої кількості осколків вулканічного скла, що викидають фонтанами лави. Ці уламки, відомі як волосся Пеле — відсилання до гавайської богині вулканів — утворюються внаслідок швидкого охолодження розплавленої лави. Мешканці міста Пахала, розташованого приблизно за 30 кілометрів із підвітряного боку від вулкана, повідомили, що вранці в день виверження їхні автомобілі та вікна були посипані дрібним вулканічним попелом.

З огляду на цю небезпеку, Геологічна служба США підвищила рівень тривоги до червоного, що означає найвищий рівень попередження. Однак, заспокоює те, що Гавайське агентство з надзвичайних ситуацій повідомило у твіттері, що наразі немає жодних ознак загрози населеним районам.

Наразі немає жодних ознак того, що населеним районам загрожує небезпека

Кілауеа розташований уздовж південно-східного узбережжя Великого острова Гаваї і визнаний найактивнішим вулканом планети. Перед цим нещодавнім виверженням вулкан пережив велику подію в січні 2023 року, з відносно коротким періодом тримісячної бездіяльності, що передувала нинішній активності.

Пряма трансляція виверження вулкана

Хоча наразі ситуація залишається керованою, важливо визнати схильність Кілауеа до нестабільності. Дивовижно, але цей вулкан має сумнозвісну славу найсмертоноснішого в Сполучених Штатах, забравши життя сотень людей за всю історію людства.

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