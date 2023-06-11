Найзагадковіша армія у світі: у печерах на півдні Франції ховаються "100 000 солдатів" (фото)

Коли справа доходить до незрозумілих геологічних явищ, ніщо не може бути загадковішим, ніж печери Трабук.

Наша планета може запропонувати безліч унікальних, а часом і химерних місць. Серед геологічних диваків перше місце, певно, займають печери Трабук, розташовані на півдні Франції. Вони привертають до себе увагу спелеологів та туристів дивним та незрозумілим явищем, яке спостерігається лише тут, пише IFLScience.

Печери Трабук є найбільшою у світі мережею підземних ходів у Севеннах, горах розташованих на півдні Франції. Вперше цю широку мережу підземних ходів було досліджено 1823 року. З того часу минуло 200 років, а спелеологам вдалося дослідити лише 10 кілометрів печер, проте вчені вважають, що вони простягаються у двічі, а можливо, й тричі далі.

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Проте не лише розміри печер Трабук привертають увагу дослідників. Не менш дивним здається, що в її глибинах таїться дивне та незрозуміле явище, відоме як "100 000 солдатів". Зазначимо, що сотні років печери були притулком для різних груп, зокрема розбійників і солдатів, від яких це незвичайне явище й отримало свою назву.

Перші офіційні дослідження розпочалися в 1945 році й тоді спелеологи зіткнулися з тим, що, на перший погляд, здавалося тисячами крихітних солдатиків, які стояли по стійці струнко. Однак насправді вчені виявили, що ця "армія" є нічим іншим, як унікальним типом конкреції, яка досі не була виявлена в жодному іншому місці.

100 000 солдатів незрозумілі і не мають аналогів у світі Фото: Wikimedia Commons

Відомо, що висота "солдатиків" сягає лише кількох сантиметрів. Ці унікальні мінеральні маси утворюються під водою і на 95% складаються з кальциту, а на 5% – з глини. Дивно, але це майже все, що дослідникам відомо про цю дивовижну "100 000 армію солдатів".

Вчені також зазначають, що дуже цікавим залишається і те, як ці "солдатики" утворилися. Річ у тому, що більш звичні печерні утворення, такі як сталагміти та сталактити, утворюються попарно — на землі та стелі печер відповідно. Ці утворення набувають форми, коли вода проходить вапняком і стікає вниз, проте 100 000 солдатів сформувалися зовсім не так. Дивно, проте ці чудернацькі структури формуються без партнера, що нависає над ними, що виключає відомий вченим спосіб формування печерних утворень.

Століттями вчені висували різні теорії про те, як сформувалися "100 000 солдатів". Деякі з них припускали, що у всьому винні бактерії, тоді як інші покладали відповідальність на електростатичні сили. Однак офіційно жодна теорія так і не змогла пояснити цю дивину.

Раніше Фокус писав, що в гігантській печері в Чехії помістився б Емпайр-Стейт-Білдінг, і дещо ще.