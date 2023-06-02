Ні кінця ні краю. У гігантській печері у Чехії помістився б Емпайр-Стейт-білдінг, і ще дещо

Понад 5 років дослідники намагаються виміряти глибину цієї найглибшої прісноводної печери у світі, але в них нічого не виходить.

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Границька прірва у Чехії є найглибшою відомою прісноводною печерою на Землі. Імовірно, її глибина може становити близько одного кілометра, проте вчені все ще не можуть дотягнутися до її дна, щоб перевірити це напевно, пише IFLScience.

Першу спробу було зроблено ще у 2016 році. Тоді вчені використовували дистанційно керований апарат, який заплив у надра Границької прірви й досяг глибини 473,5 метра. Для порівняння це вище Емпайр-Стейт-білдінг, проте це все ще не межа. Дослідники зазначають, що тоді їм просто забракло довжини оптоволоконного кабелю зв'язку.

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У 2020 році вчені використали геофізичну зйомку, щоб зрозуміти форму підводної печери й зробили висновок, що вона, ймовірно, тягнеться на глибину близько 1 кілометра. Проте, вони відзначають, що це досить груба оцінка, а тому справжня глибина печери все ще залишається загадкою.

Існує також кілька захопливих теорій про те, чому ця "кроляча нора" настільки глибока. Як правило, печеристі підводні тунелі висічені слабокислою дощовою або талою водою, яка повільно розчиняє навколишній вапняк. Друга теорія передбачає, що печера могла з'явитися у результаті дії висхідних сил: замість дощової води на вапняк могли впливати кислі ґрунтові води, створені глибоко під землею мантією планети, а потім просочилися нагору.

Проте дослідження печери ускладнює не тільки її глибина, а й кілька інших чинників. По-перше, в ній міститься надзвичайно кисле середовище, яке може жалити шкіру дайвера, якщо вона не прикрита належним чином. По-друге, повітря прямо над водою надзвичайно насичене вуглекислим газом, що суттєво ускладнює можливість дихання.

І все ж таки дослідники не втрачають надію. Вони вважають, що в міру розвитку дистанційно керованих транспортних засобів і методів геофізичних досліджень, незабаром їм все ж таки вдасться отримати більш точну оцінку глибини цієї загадкової печери.

Раніше Фокус писав про те, що у найбільшій печері на Землі запросто помістився б 40-поверховий хмарочос.