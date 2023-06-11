Ні хвилини спокою. Ель-Ніньйо офіційно вступив у свої права, і наслідки виглядають лячно

Дослідники попереджають, що існує 56% ймовірність того, що явище буде надзвичайно сильним — це прискорить зміни клімату.

Останні місяці дослідники постійно попереджали про те, що на зміну прохолодному Ла-Нінья прийде тепліше Ель-Ніньйо, і це неодмінно вплине на темпи глобального потепління Землі та кліматичні зміни. Сьогодні Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA) повідомило про те, що Ель-Ніньйо офіційно вступив у свої права, пише Cosmos Magazine.

Дослідники зазначають, що умови початку теплішого природного кліматичного явища вже присутні й, як очікується, лише посилюватимуться. Свого піку вплив Ель-Ніньйо, ймовірно, досягне на початку зими. Вчені також попереджають, що це вплине на погодні умови у всьому Тихому океані.

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Статистика також свідчить про те, що вже до початку зими ситуація розвиватиметься за одним із двох можливих сценаріїв. Існує 86% ймовірність поміркованого Ель-Ніньйо і 58% ймовірність того, що явище виявиться надзвичайно сильним.

Як правило, пасати у східній частині Тихого океану штовхають теплу воду з поверхні на захід, у бік Австралії та Азії, що змушує холоднішу воду підійматися з глибин поблизу Південної Америки. Ель-Ніньйо, по суті, виникає, коли ці пасати зменшуються, у результаті тепла вода повертається до берегів Америки.

Дослідники побоюються, що побічні ефекти цього процесу можуть мати серйозні наслідки для життя людей на Землі. По-перше, йдеться про зміни клімату у країнах, що межують із Тихим океаном, по-друге, це підніме холодні води біля берегів Південної Америки, що матиме наслідки для рибної промисловості, зокрема, призведе до скорочення рибних запасів.

За словами Мішеля Л'Еро з Центру прогнозування клімату NOAA, зміни клімату планети можуть або посилити, або пом'якшити певні впливи, пов'язані з Ель-Ніньйо. Наприклад, це може призвести до нових температурних рекордів, особливо в районах, де вже спостерігаються температури вище середнього.

Дослідники припускають, що Ель-Ніньйо призведе до вологішого клімату на південно-західному узбережжі Америки, а на півночі, ймовірно, варто очікувати тепліших зим та меншої кількості опадів. Еквадор та Перу можуть зіткнутися з великою кількістю опадів та повеней, а деякі центральні частини Чилі зіштовхнуться зі збільшенням кількості опадів. Австралія та Азія, найімовірніше, зіштовхнуться зі зменшенням опадів до кінця року, що призведе до спекотнішого літа, а також підвищить ризик пожеж та нічних заморозків.

За словами дослідників, особливість цього Ель-Ніньйо полягає в тому, що тропічний Тихий океан прогрівся до порогу явища, проте атмосфера не реагує типовим чином. Саме тому вченим складно припустити, за яким саме сценарієм розвиватимуться події.

Раніше Фокус писав про те, що Ель-Ніньйо "стукає у двері": вчені попереджають, що на Землю обрушаться рекордні хвилі тепла.