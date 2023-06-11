Найнебезпечніше місце: вчені розповіли, де точно не варто зберігати молоко у холодильнику

Незважаючи на те, що дверцята можуть здатися надзвичайно підходящим місцем, це зовсім не те місце, де варто зберігати упаковку.

Зберігання молока у дверцятах холодильника може здатися чудовою ідеєю — виступ ідеального розміру, в якому пакування точно не перекинеться і не проллється. Проте вчені запевняють, що це зовсім не така хороша ідея, як може здатися — ба більше, це може бути небезпечно, пише Daily Mail.

Дослідники попереджають, що правильне зберігання продуктів дозволить не тільки збільшити їхній термін зберігання, але ви також отримаєте більше користі від них. За словами доктора Крістіана Рейнольдса з Лондонського університету, основна проблема полягає в тому, що дверцята, по суті, є найтеплішою частиною холодильника.

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Молоко є продуктом, що швидко псується, а тому зберігати його у дверях холодильника просто неправильно. Температура, за якої зберігається цей продукт, відіграє важливу роль для терміну його зберігання. Рейнольдс також зазначає, що йдеться не лише про молоко, а й про інші продукти, що швидко псуються, зокрема сир, йогурт та інші молочні продукти — їх слід зберігати глибше в холодильнику, де температура нижча.

Статистика свідчить про те, що щороку у раковину виливається майже 500 мільйонів пінт молока. Дослідники зазначають, що в більшості випадків люди викидають молоко раніше через те, що більшість домогосподарок орієнтуються лише на термін придатності та рідше на інші характеристики продукту.

Доктор Рейнольдс із колегами започаткували проєкт під назвою "Модель домогосподарства", який вивчає, як люди використовують ті чи інші продукти. Так, наприклад, дослідники виявили, що більшість британців часто плутають дати "зберігати відкритим до" і "вжити до", в результаті продукти можуть бути викинуті раніше, ніж варто було б це робити. Результати аналізу показують, що з 30 до 60% людей перевіряють молоко по запаху, а орієнтуються лише термін зберігання.

Ба більше, дослідники радять встановити температуру в холодильній камері на позначці 0-5 ° C, що дозволить значно продовжити термін придатності продуктів. Наприклад, у випадку з молоком може дати кілька додаткових днів.

Рейнольдс також зазначає, що продовжити термін зберігання продуктів можна за допомогою заморозки — це допоможе з молоком, сиром та іншими продуктами з невеликим терміном зберігання.

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