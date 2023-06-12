У NASA вважають, що на Місяці все-таки може бути життя: звідки воно взялося

Наш супутник може виявитися не безжиттєвим космічним об'єктом, адже там потенційно можуть вижити дуже витривалі мікроби.

У 2025 році, якщо все піде за планом, на Місяці висадяться астронавти в межах місії Artemis 3. Вчені з NASA вважають, що вони можуть виявити на нашому супутнику живі мікроорганізми, які здійснили космічну подорож, пише Futurism.

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Востаннє на Місяці побували астронавти місії "Аполлон-17" наприкінці 1972 року і ось більш ніж через 50 років NASA знову хоче повернути людей на супутник Землі. Найбільш ймовірним місцем посадки розглядаються різні ділянки місячної поверхні у районі південного полюса Місяця. Вчені вважають, що серед різних нових відкриттів астронавтів може чекати ще один сюрприз, адже вони можуть виявити життя на здавалося неживому Місяці.

Згідно з новим дослідженням вчених з NASA, мікроби можуть вижити в дуже холодних місячних кратерах, куди не надходить сонячне світло. Але найголовніше, що ці мікроби, ймовірно, здійснили космічну подорож із Землі.

"Мікробне життя може вижити в кратерах у районі південного полюса Місяця, як показує наше дослідження, але швидше за все насправді це земні мікроби. Тобто вони могли пережити космічну подорож на наш супутник, як мінімум двома способами", — каже Прабал Саксена з Центру космічних польотів NASA імені Ґоддарда.

Наш супутник може виявитися не безжиттєвим космічним об'єктом, адже там потенційно можуть вижити дуже витривалі мікроби Фото: NASA

За словами вчених, ці мікроорганізми могли потрапити на Місяць на метеоритах. Ці метеорити утворилися в результаті удару по Землі іншого космічного каміння і подолавши кілька сотень тисяч кілометрів, потенційно могли потрапити на наш супутник.

"Це справді можливо, але це не означає, що земні мікроби точно змогли пережити космічну подорож. Якщо мікроби на Місяці таки живуть, то швидше за все їх принесли туди люди", — говорить Хізер Грем із Центру космічних польотів NASA імені Годдарда.

Вчені припускають, що існує можливість того, що мікроби були занесені на Місяць під час минулих відвідувань астронавтами нашого супутника.

У результаті вчені з NASA заявляють про те, що мікробне життя на Місяці гіпотетично може бути, але для того, щоб це з'ясувати, потрібно провести дослідження безпосередньо на поверхні Місяця під час майбутніх пілотованих місій.

За словами Грема, навіть якщо в найближчому майбутньому живі організми на Місяці і не будуть виявлені, це не означає, що вони не зможуть з'явитися там у більш віддаленій перспективі. Це пов'язано з тим, що людство швидше за все колонізує наш супутник і мікроорганізми все ж таки можуть потрапити на Місяць і не тільки зможуть вижити, а й потенційно розвиватися в його суворих умовах.

Для того, щоб пересуватися по поверхні Місяця, астронавтам буде необхідний сучасний транспортний засіб. У NASA вважають, що це має бути не просто місячний автомобіль, а ще й дослідницький апарат. Саме таку технічну новинку хочуть бачити на Місяці вчені із NASA. Тому, як уже писав Фокус, космічне агентство запропонувало приватним підрядникам створити такий унікальний місячний автомобіль.