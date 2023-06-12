Щось у надрах Землі. Появі гір на планеті ми зобов'язані не лише тектонічним плитам

Нове дослідження показує, що за формування гірських хребтів також відповідальні глибші сили у мантії нашої планети.

Не секрет, що складні гірські хребти формуються під час зіткнення тектонічних плит Землі, коли частина земної кори проштовхується під поверхню, інші частини навпаки підіймаються. Однак тепер дослідники вважають, що є ще щось, пише Science Alert.

Польові дослідження в горах Калабрії на півдні Італії показують, що за формування деяких гірських хребтів також несуть відповідальність деякі глибші сили в мантії нашої планети. Вчені використали цей регіон як "геологічний магнітофон", що дозволило проаналізувати його вік, а також хімічний склад гірських порід. В результаті вчені змогли відтворити історію підйому гір протягом понад 30 мільйонів років.

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Аналіз показує, що у деякі моменти це підняття було надзвичайно повільним і створювало плоскі ділянки з великою висотою. Однак в інших випадках цей процес був швидким і створював крутіші сегменти. Але так чи інакше дослідники виявили, що це піднесення не відповідало швидкості занурення тектонічних плит під гори. Вчені вважають, що на цій ділянці діяльність земної кори, очевидно, була другорядним чинником.

За словами співавтора дослідження геолога Шона Галлена, вони з колегами вважають, що насправді ми не до кінця розуміємо дивовижний процес гороутворення. Вчені використали моделювання мантії Землі та конвекційних потоків усередині неї та дійшли висновку, що за утворення гірських хребтів у цьому регіоні може нести відповідальність конвекційний осередок. Подібні осередки виникають, коли тепло від ядра планети змушує рідку магму рухатися по колу і це впливає на тектонічну активність вище.

Команда вивчила історію зони субдукції Калабрії на півдні Італії Фото: Nature Geoscience

За словами Галлена, цей регіон чудово підходить для такого дослідження, оскільки він все ще залишається геологічно активним, а тому вчені можуть виявити у нинішньому ландшафті підказки щодо минулого цього регіону.

Під час дослідження вчені використали різні методи та дійшли висновку, що консервативний погляд на гороутворення просто не підходить для південної Італії. Схоже, відповідальність за формування гірських хребтів тут несуть сили, які є набагато глибшими в системі Землі. Зазначимо, що подібна поведінка вже була помічена дослідниками у моделях, проте ніколи у дикій природі – це перший випадок спостереження за подібним процесом.

Галлен також зазначає, що попередні дослідження вже показали, що на формування гірських хребтів впливає безліч різних чинників крім тектонічної активності, зокрема наявність мікроорганізмів, вивітрювання й ерозія. Тепер до цього списку додалися ще й сили, заховані глибоко у надрах Землі.

Раніше Фокус писав про те, що в надрах Землі знайдено таємничі гігантські гори: незрозумілого походження і в 4,5 вище від Евересту.