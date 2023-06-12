NASA дуже стурбоване через Starship: проблеми у SpaceX віддаляють висадку людини на Місяць

Існує ймовірність того, що місячна версія космічного корабля Starship не буде готова до запуску пілотованої місії Artemis 3 наприкінці 2025 року з огляду на обсяг роботи, необхідний для підготовки корабля.

NASA дедалі більше турбує той факт, що посадковий космічний корабель Starship, необхідний для доставки астронавтів на Місяць, не буде готовий до запланованого терміну. За словами заступника адміністратора NASA Джима Фрі, якщо місячна версія космічного корабля від SpaceX не буде готова, то це загрожує тим, що перша за більш ніж 50 років висадка астронавтів на Місяці відбудеться не в грудні 2025 року, а десь у 2026-му, пише Futurism.

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Місячна місія Artemis 3 є важливою складовою нової місячної програми NASA, адже в межах цієї місії на Місяць мають висадитися 2 із 4 астронавтів, які полетять на супутник Землі. Для цього вони повинні використовувати космічний корабель Starship від компанії SpaceX, точніше його місячну версію. Спочатку астронавти прилетять до Місяця на космічному кораблі Orion, а потім двоє людей (серед них має бути вперше жінка) пересядуть до Starship і опустяться на поверхню Місяця. І все це, згідно з планом NASA, має відбутися наприкінці 2025 року.

Але, за словами Джима Фрі, NASA дуже занепокоєне тими проблемами, з якими зіткнулася компанія SpaceX під час випробувань свого найновішого космічного корабля. Справа в тому, що до першого пілотованого польоту на Місяць компанія SpaceX повинна провести багато успішних запусків у космос корабля Starship, а потім здійснити його успішну посадку на поверхню Місяця без екіпажу.

Існує ймовірність того, що місячна версія космічного корабля Starship не буде готова до запуску пілотованої місії Artemis 3 наприкінці 2025 року Фото: Starship

"Поки що ми націлені на виконання місії Artemis 3 у грудні 2025 року, але ця місія може бути перенесена на якийсь місяць 2026 року з урахуванням труднощів, що виникли у SpaceX", — сказав Фрі.

Поки що SpaceX не вдалося здійснити жодного успішного запуску в космос своєї новітньої ракетної системи Starship, що складається з ракети-носія Super Heavy та космічного корабля Starship. Нове випробування мегаракети, яке відбулося 20 квітня цього року, закінчилося катастрофою. А до запуску місії Artemis 3 залишилося лише 2,5 року.

На початку травня, як уже писав Фокус, власник SpaceX Ілон Маск заявив, що нова спроба відправити Starship в космос відбудеться в середині літа. Але ця дата може змінитися, адже Федеральне управління цивільної авіації США продовжує розслідування причин попередньої катастрофи і поки не дало дозвіл Маску на новий політ.

За словами Фрі, перед тим як можна буде отримати повну картину того, що відбувається, і говорити про ступінь готовності місячної версії Starship до польоту в космос, потрібно, щоб взагалі відбулося щонайменше одне успішне випробування.

Також Фрі висловив певний оптимізм з приводу своєчасної реалізації місії Artemis 3, заявивши, що має певну впевненість у тому, що SpaceX підготує свій корабель до польоту на Місяць вчасно.

Раніше Фокус вже писав про те, як виглядатимуть нові космічні станції та колонії на Марсі.