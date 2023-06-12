Культура майя: ритуальні підношення виявлено в Ушмалі (фото)

У Мексиці виявлено посудини, в яких, на думку археологів, була священна рідина для богів.

Археологи з Національного інституту антропології та історії (INAH) під час розкопок виявили ритуальні підношення у місті майя Ушмаль, повідомляє Heritagedaily.

У ході розкопок було виявлено предмети побуту пізньокласичного періоду (750–900 рр. н. е.), що складаються з чаші-триноги та чотирьох посудин.

Відкриття було зроблено у будові 26 архітектурної групи, відомої як Ель Паломар (Будинок голубів), під час робіт із консервації під керівництвом археолога Хосе Хучіма Еррери.

За словами Еррери, розташування чотирьох посудин нагадує про чотири кути Всесвіту і чотири сторони світу, в яких знаходилася священна рідина для богів.

Судини включають рифлений горщик з короткою шийкою, що відповідає пізньому класичному періоду, а решта належать до типу посуду Муна з термінальної класики (900-1100 рр. н.е.). Поліхромна чаша-тринога служила вмістилищем, яке, можливо, символізувало космос і гармонійну безперервність Всесвіту.

Вчені шляхом проведення лабораторних аналізів зможуть визначити, чи містять знайдені предмети будь-які залишки їжі або органічні матеріали.

СПРАВКА: Ушмаль був містом майя, розташованим в районі Пуук на сході півострова Юкатан в Мексиці. Більшість великих будівельних робіт у місті проводилися, коли Ушмаль був столицею пізньокласичної держави майя приблизно з 850 по 925 рік нашої ери.

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