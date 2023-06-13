Новий знімок Сонця: біля плями, здатної поглинути Землю, помічено штучний об'єкт (відео)

Іноді для того, щоб зробити унікальні світлини нашої зірки, потрібно покинути межі своєї країни, як це зробив фотограф із Франції.

Астрофотограф Тьєррі Лего із Франції зробив нові дивовижні знімки Сонця, які були об'єднані в один відеоролик. На цьому відео можна побачити кілька сонячних плям, одна з яких за розмірами більша, ніж вся наша планета. Але найголовніше, що фотограф зміг сфотографувати рух на тлі Сонця Міжнародної космічної станції (МКС), пише Space.

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Сонце знаходиться від Землі приблизно в 300 тисяч разів далі, ніж літає в космосі МКС, проте іноді астрофотографам вдається зробити унікальні знімки прольоту орбітальної станції на тлі нашої зірки.

Тут можна побачити кілька сонячних плям, одна з яких за розмірами більша, ніж вся наша планета Фото: space.com

Нещодавно фотограф із Франції Тьєррі Лего проїхав 6 годин від свого будинку, щоб потрапити до Нідерландів і побачити той момент, коли МКС пролітатиме на тлі Сонця. Для цього він використав загальнодоступні дані про рух станції в космосі і вибрав момент, коли буде хороша погода та ясне небо, щоб вийшли якісні знімки.

МКС здійснює повний оберт навколо Землі за 90 хвилин, але при цьому долає в космосі відстань еквівалентну відстані від нашої планети до Місяця, тобто майже 380 тисяч км. Але швидкість руху космічної станції справді величезна — 28 тисяч кілометрів на годину, тому сфотографувати її під час переміщення в космосі не так і легко.

Лего сфотографував МКС, що летить повз Сонце, коли двоє астронавтів NASA вийшли у відкритий космос Фото: space.com

Але Лего вдалося зробити знімки МКС, що летить на тлі Сонця, причому саме переміщення на тлі зірки тривало всього 0,75 секунди, тому на відео показана уповільнена зйомка, складена з декількох сотень знімків.

На Сонці можна побачити три величезні сонячні плями (темніші ділянки на зірці, де, до речі, з'являються сонячні спалахи, відповідальні за геомагнітні бурі на Землі). І одна з цих плям настільки величезна, що запросто могла б поглинути всю Землю цілком.

Астрофотограф Тьєррі Лего із Франції зробив нові дивовижні світлини Сонця, які були об'єднані в один відеоролик

Але це ще не вся унікальність даних зображень. Справа в тому, що Лего сфотографував МКС, що летить повз Сонце, коли двоє астронавтів NASA вийшли у відкритий космос. Стівен Боуен та Воррен Гобург вирушили за межі орбітальної станції, щоб встановити нову сонячну панель. Звичайно ж, цих астронавтів на знімках ви не побачите.

МКС літає над поверхнею Землі на відстані приблизно 400 км, тоді як Сонце знаходиться на відстані приблизно 150 млн км від нашої планети.

Щодо сонячних плям, то їх стає все більше і в них з'являється більше сонячних спалахів, а також викидів плазми. Це пов'язано з підвищенням рівня активності Сонця перед початком піку цієї активності, який настане через півтора року.

Раніше Фокус писав про ще один унікальний знімок, на якому видно орбітальну станцію, що пролітає повз Місяць. Але це зображення зробив астрофотограф із США.