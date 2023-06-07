На новому знімку Місяця чітко видно величезний штучний об'єкт: що це (фото)

Відомий астрофотограф із США зробив нові приголомшливі знімки супутника Землі. Але до кадру потрапив і ще один об'єкт.

Related video

Астрофотограф із США вже відомий своїми дивовижними знімками різних космічних об'єктів. Він уже фотографував раніше і Сонце, і Місяць, але на новому зображенні супутника Землі є дуже важлива деталь. Фотографу Ендрю Маккарті вдалося зняти момент, коли повз Місяць з величезною швидкістю пролетіла Міжнародна космічна станція (МКС), пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Американський фотограф поділився новою приголомшливою фотографією Місяця, на тлі якого на швидкості 28 тисяч км/год пролітає 100-метрова МКС. Хоча орбітальна станція має вражаючий розмір, на тлі Місяця вона виглядає хоч і досить чітко, все ж таки є яскравою плямою в порівнянні з нашим супутником.

Американський фотограф поділився новою приголомшливою фотографією Місяця, на тлі якої на швидкості 28 тисяч км/година пролітає 100-метрова МКС Фото: Daily Mail

Раніше, як уже писав Фокус, Маккарті вже робив подібні знімки Місяця, які вражають своєю деталізацією. Що стосується МКС, то раніше фотограф, як уже писав Фокус, зміг зафіксувати політ орбітальної станції повз Сонце. Але щоб розрізнити МКС на тлі нашої зірки, потрібно докласти деяких зусиль.

Особливих зусиль не потрібно, щоб побачити космічну станцію, що відбиває сонячне світло, яка проноситься в декількох сотнях кілометрів над поверхнею Землі на тлі нашого вкритого кратерами супутника. За словами Маккарті, щоб отримати зображення космічної станції і показати її деталі, що рідко видимі, він вирушив у пустелю Сонора на території свого рідного штату Арізона.

"Температура була на рівні 40 градусів Цельсія, але Сонце не світило так яскраво. Тому Місяць виглядає менш контрастним. Тим не менш, МКС відображає доcтатньо сонячного світла, тому мені вдалося відобразити її рідко видимі деталі", — каже Маккарті.

Особливих зусиль не потрібно, щоб побачити космічну станцію, що відображає сонячне світло Фото: Daily Mail

МКС літає навколо Землі на висоті понад 400 км, а відстань від станції до Місяця становить приблизно 382 тисячі км. При цьому МКС рухається зі швидкістю майже 8 км/с і повз Місяць вона пролітає приблизно за 0,5 с.

Для того, щоб отримати унікальні кадри, фотограф використовував відразу два телескопи, після чого об'єднав отримані зображення воєдино.

"Мені довелося розрахувати максимально точний час і знайти правильне місце для того, щоб отримати знімок МКС на тлі Місяця. За фактом у мене була лише мить, або приблизно 0,25 секунди, щоб камери змогли вловити проліт орбітальної станції повз супутник Землі", — каже Маккарті.

Для того, щоб отримати унікальні кадри, фотограф використав відразу два телескопи Фото: Daily Mail

За словами фотографа, через дуже високу швидкість польоту МКС витримка камери має бути дуже короткою, щоб не вийшло розмитих знімків.

"Коли я роблю подібні зображення, то думаю про те, що незабаром біля Місяця з'явиться орбітальна станція Gateway, про те, як проходитиме місячна програма NASA Artemis, я думаю про майбутнє освоєння космосу людиною", — говорить астрофотограф.

До речі, ця програма NASA передбачає повернення людини на Місяць вже наприкінці 2025 року. І як уже писав Фокус, зараз NASA шукає підрядників, які зможуть створити унікальний місячний автомобіль.

Що ж до подальшого освоєння космосу людиною, наступним етапом після підкорення Місяця, є підкорення Марса. Деякі вчені вважають, що вигідніше на Червону планету відправити спочатку лише жінок і називають причини такого рішення. У той же час інші вчені не погоджуються з цим і вважають, що на Марс першими повинні летіти і чоловіки, і жінки разом. Тут також є свої аргументи, як писав Фокус.