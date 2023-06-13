Все дуже просто: науковці пояснили, чим відрізняється лава та магма

За словами вчених, магма і лава — це розплавлена гірська порода, але все ж таки відрізняються один від одного.

І магма, і лава — це розплавлена гірська порода. Однак магма залишається під поверхнею Землі, тоді як лава — прориває земну кору і продовжує вільно текти. Вулкани, як правило, містять величезні резервуари магми, тоді як лава проявляється лише тоді, коли проривається на поверхню Землі. Цікаво, що значна кількість лави також знаходиться в глибинах наших океанів, населяючи області, відомі як серединно-океанічні хребти, пише IFLScience.

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Наша планета має шарувату структуру, що складається з внутрішнього ядра, зовнішнього ядра, мантії та кори. Магма знаходиться в найнижчій частині шару кори та верхній мантії — області високого тиску і температури, які підтримують її рідкий стан. Розплавлена гірська порода може витікати через тріщини в земній корі або вивергатися з вулканів. Коли магма виходить на поверхню Землі, вона перетворюється на знайому нам речовину, яку ми називаємо лавою.

Магма містить різноманітні розчинені гази, зокрема сірку, вуглекислий газ і водяну пару, а також суміш різних мінералів. Примітно, що частка кремнезему, мінералу, який також міститься в піску і склі, надає магмі особливих властивостей. Типи магми, що залягають під поверхнею Землі, демонструють значні відмінності у своїх характеристиках, що залежать від їхнього геологічного розташування.

Серед різних типів магми однією з найгарячіших є мафічна магма, температура якої коливається приблизно від 1 000 до 1 200 °C. Маючи вміст кремнезему приблизно від 47 до 63 відсотків, мафічна магма відносно не в'язка, що дозволяє їй вільно текти.

Цей різновид утворюється, коли щільне океанічне дно зазнає плавлення, і часто спостерігається в таких місцях, як Гавайські острови. Мафічна магма, як правило, менш насичена газами порівняно з наступним типом, відомим як кремнієва магма.

Кремнієві магми, що характеризуються вмістом кремнезему (понад 63 відсотки), мають надзвичайно високу в'язкість. Вони виникають внаслідок плавлення континентальної кори. Багаті на гази, кремнієві магми можуть вивергатися з величезною силою, що часто призводить до вибухової вулканічної активності. Лави, що містять понад 69 відсотків кремнезему, класифікуються як ріоліти, що є прикладом крайнього кінця спектра кремнезему.

Розуміння різноманітних типів і в'язкості лави і магми має велике значення, оскільки дозволяє вченим прогнозувати поширення лавових потоків і зменшувати потенційні матеріальні збитки.

Раніше Фокус писав про виверження найактивнішого вулкана планети. За ним можна слідкувати онлайн.