Зірка Бетельгейзе знову поводиться дуже дивно: що буде, якщо вона вибухне

Одна з найяскравіших зірок у сузір'ї Оріона переживає складний період свого життя і, можливо, швидко вибухне надновою.

Ще три роки тому одна з найяскравіших зірок у сузір'ї Оріона та у нашому нічному небі Бетельгейзе вже пережила період незвичайного сильного зменшення яскравості. На деякий час червоний гігант став набагато тьмянішим і цю подію астрономи назвали "Велика потемніння Бетельгейзе". З того часу зірка повернулася до своєї початкової яскравості, але протягом кількох днів цього року червона зірка була найяскравішою у сузір'ї Оріона, тобто її яскравість значно зросла. Обидві ці події викликали у вчених припущення, що Бетельгейзе знаходиться на межі вибуху наднової. Але чи це так? І як такий вибух вплине на нашу планету? На ці запитання відповідає Альберт Зейлстра з Університету Манчестера, Велика Британія для видання The Conversation.

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Ще три роки тому одна з найяскравіших зірок у сузір'ї Оріона та в нашому нічному небі Бетельгейзе вже пережила період незвичайного сильного зменшення яскравості Фото: Graphics Department/MPIA

Багато зірок у космосі ніколи не змінюють своєї яскравості, але є зірки, які називаються змінними, які це роблять. Бетельгейзе є сьомою за яскравістю зіркою в нічному небі, і вона є найяскравішою змінною зіркою, видимою неозброєним оком. Вона може трохи то збільшувати, то зменшувати свою яскравість. Але найяскравішими деякі зірки стають під час своєї смерті, коли відбувається вибух наднової. Враховуючи, що Бетельгейзе розташована за кількасот світлових років від нас, такий вибух буде дуже важливою подією для жителів Землі.

Потемніння Бетельгейзе

3 роки тому протягом кількох місяців Бетельгейзе випромінювала приблизно на 60% менше світла, ніж зазвичай. Як показали нещодавні дослідження, ця зміна яскравості швидше за все була викликана хмарою, що блокує світло, з газу, який викинула сама зірка. Але цього року Бетельгейзе на якийсь час почала випромінювати на 50% більше світла. Поки що вчені вважають, що вибуху наднової не варто очікувати в найближчому майбутньому, а збільшення яскравості зірки швидше за все пов'язане з тією ж хмарою з газу, яка викликала потемніння. Просто тепер вона відбиває світло від зірки і робить його яскравішим.

За словами Зейлстра, все ж таки повної впевненості в тому, що Бетельгейзе скоро не вибухне надновою немає. Ця зірка приблизно в 15-20 більша за Сонце і подібні зірки закінчують своє життя катастрофічним вибухом. Червоні гіганти не живуть довго за космічними мірками – приблизно 10 млн років. А Бетельгейзе, як вважається вже приблизно 8-9 млн років, отже її життя закінчується.

Фотографія Бетельгейзе, отримана за допомогою наземної обсерваторії ALMA Фото: wikipedia

Що буде, якщо Бетельгейзе вибухне?

Якщо червоний гігант вибухне надновою, то це буде дійсно дуже яскрава подія, враховуючи те, що Бетельгейзе, як вважається, знаходиться на відстані в 500 світлових років від нас, тобто дуже близько з точки зору астрономії.

Протягом 1-2 тижнів після вибуху Бетельгейзе, точніше те, що від неї залишиться, буде таким же яскравим об'єктом у нічному небі, як і повний Місяць. Тобто, вночі на Землі може бути дуже світло. Протягом наступних від півроку до року померлу зірку все ще буде видно навіть у денний час на небі. Але після цього люди більше ніколи не матимуть змоги побачити Бетельгейзе.

Наскільки небезпечним є вибух Бетельгейзе для Землі?

Вибух наднової. Ілюстрація Фото: сверхновая

Під час вибуху наднової в космос летить потужне космічне випромінювання, і воно може пробити магнітне поле Землі. Хоча вчені вважають, що особливої небезпеки для людей не буде через велику відстань Землі від епіцентру вибуху.

Якби Бетельгейзе знаходилася на відстані 30 світлових років від нас і вибухнула надновою, то тут можна вже говорити про те, що загроза для всього живого на планеті існує. Космічне випромінювання від такого вибуху зможе пробити не лише магнітне поле Землі , але й розпочати руйнування озонового шару. Таким чином, ультрафіолетове випромінювання Сонця матиме більший негативний вплив на всі живі організми. А протягом наступних приблизно 100 років рівень озонового шару зменшиться настільки, що на Землі може початися масове вимирання.

Раніше Фокус вже писав про те, коли, на думку вчених, може статися вибух Бетельгейзе. Вважається, що ця подія не відбудеться у найближчі кілька тисяч років.