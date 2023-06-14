Неймовірний монстр. В Італії рибалка виловив гігантського 3-метрового сома-монстра

Чоловікові знадобилося 40 хвилин, щоб витягти величезну істоту з води і тепер, можливо, він встановив світовий рекорд.

Цей день розпочинався абсолютно звичайно для італійського рибалки Алесандро Б'янкарді — чоловік вирушив на рибалку на річку По. У якийсь момент він відчув "потужне клювання", але те, що сталося далі, дуже здивувало його, пише Smithsonian Magazine.

За словами рибалки, він почав витягувати здобич з річки, проте зіткнувся із сильним опором. Протистояння тривало 40 хвилин, а потім чоловікові все ж вдалося втягнути улов у свій човен — тут він зрозумів, що зачепив "справжнього монстра".

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Б'янкарді надзвичайно злякався, що може втратити улов, оскільки був зовсім один і зіткнувся з найбільшим сомом, якого бачив за 23 роки. Однак йому все ж вдалося транспортувати істоту на берег. Далі він зателефонував до друзів, а потім у присутності ще двох людей виміряв гіганта.

Виміри показали, що гігантський сом досягає завдовжки 285 сантиметрів, що приблизно розміром із невеликий вантажний фургон. Б'янкарді зазначає, що не став зважувати рибу, щоб позбавити істоту ще більшого стресу, а потім випустив її назад в річку. За словами рибалки, йому не хотілося вбивати гіганта, адже колись він міг доставити іншому рибалці "таку ж радість, як і йому".

Потім довжину риби та фотодокази Б'янкарді відправив до Міжнародної асоціації рибалок (IGFA), проте може пройти деякий час, перш ніж експерти офіційно підтвердять і зареєструють рекорд. Оскільки рибалка відпустила улов, риба претендує на рекорд асоціації за тривалістю вилову та випуску.

Зазначимо, що якщо виміри рибалки підтвердяться, цей гігантський сом буде на 4 сантиметри довшим, ніж поточний рекордсмен у цій категорії. Цікаво, що попередній володар рекорду також був виловлений в річці По.

Дослідники відзначають, що ця річка відома тим, що в ній живуть гігантські соми. Наразі вона перебуває під загрозою висихання, оскільки у цьому районі все ще продовжується посуха. Вчені відзначають, що минулого літа рівень води в цій річці впав настільки, що оголилася баржа, що затонула, за часів Другої світової війни. Взимку ситуація трохи полегшилася, проте на початку квітня рівень води досяг 30-річного сезонного мінімуму.

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