Теплова безпека: лікарі поділилися порадами для прохолодного та безпечного літа

Боротьба зі спекою не повинна змушувати нас відмовлятися від свіжого повітря. Лікарі поділилися способами зробити ваш час, проведений на вулиці, набагато прохолоднішим.

Цього літа очікується підвищення температури, що перетворить наш улюблений нами відпочинок на свіжому повітрі на величезну природну духовку. Американська академія хірургів-ортопедів (ААХО), провідний авторитет у галузі здоров'я кісток і суглобів, надала поради щодо виживання у спеку, щоб мінімізувати ризик сонячного удару, пише HealthDay.

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Лікарка Джослін Росс Віттштейн, відомий хірург-ортопед із клініки Duke Health у Північній Кароліні, є експерткою ААХО з просвітництва в цьому невідкладному питанні. Вона попереджає, що розпізнавання ознак недуг, пов'язаних зі спекою, незалежно від вашого віку, є незамінною навичкою в палючі літні місяці.

"Коли ви займаєтеся спортом, ви пітнієте, і це працює особиста система кондиціонування вашого організму, — пояснює доктор Віттштейн, намагаючись пояснити механізм охолодження людини, — Однак нездатність поповнити втрачену з потом рідину призводить до зневоднення, що ускладнює охолодження і може призвести до теплових ударів".

У двох словах, ви потієте, щоб скинути надлишок тепла. За даними ААХО, від 70% до 90% енергії, що виробляється організмом під час фізичних вправ, виділяється у вигляді тепла. Однак такі чинники, як умови довкілля, вибір одягу і зневоднення, можуть стати перешкодою на шляху цього процесу тепловіддачі.

Перш ніж приступити до нових фізичних навантажень, особливо якщо у вас є такі захворювання, як хвороби серця або легенів, або якщо ліки, які ви приймаєте, можуть призвести до зневоднення, лікарка Віттштейн рекомендує негайно проконсультуватися з вашим лікарем.

Після того як вам дали добро на виконання вправ, приступайте до них поступово. Не викладайтеся на повну котушку від самого початку і не надягайте спочатку спортивну екіпіровку.

Ключ до підтримки механізму охолодження організму — це постійна гідратація. Не чекайте, поки у вас пересохне горло — продовжуйте пити рідину, навіть якщо ви не відчуваєте спраги. ААХО рекомендує випивати близько 700 мілілітрів рідини без кофеїну за дві години до тренування. Додаткові 200 мілілітрів води або спортивного напою безпосередньо перед початком тренування можуть створити дива.

Не забувайте пити воду і під час тренування. Перерва на 200 мл води кожні 20 хвилин допоможе уникнути зневоднення.

На додаток до гідратації, ваш одяг може полегшити або посилити вашу боротьбу зі спекою. Легкий одяг світлих тонів — ваш найкращий союзник. Не економте на сонцезахисному кремі — він захистить вашу шкіру від шкідливих променів. І останнє, але не менш важливе: стежте за змінами погоди, особливо температури та вологості.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.