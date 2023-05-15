Нам життєво необхідно відпочивати: вчені розповіли, як провести відпустку з користю здоров'ю

Нове дослідження наголошує важливість "канікул" не тільки для нашого тіла, але й розуму.

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З приходом весни більшість із нас стикається з непереборним бажанням вирушити у відпустку — поніжитися на пляжі, скупатися у річці чи провести час із близькими на природі. І нове дослідження доводить, що ми насправді потребуємо цього, щоб почуватися краще, пише Inverse.

Водночас неприємна статистика свідчить про те, що з початку 2000-х років люди почали брати вихідні дедалі рідше. Вчені побоюються, що це може негативно позначитися не лише на нашому самопочутті та здоров'ї, а й роботі нашого мозку.

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У дослідженні 2022 року вчені з Університету Едіт Коен виявили зв'язок між передчуттям та плануванням подорожі та здоровою роботою мозку. Дослідники вважають, що канікули також приносять користь і нашому розуму: тренують нашу сенсорну обробку та рухові навички, а також дають нам почуття свободи та покращують самопочуття.

У дослідженні 2023 року вчені виявили, що лише 3 дні без роботи та будь-яких завдань, пов'язаних з нею, можуть бути дуже корисними для нас. Загалом більшість досліджень доводять, що відпустка — це не легковажність, а необхідність, така ж як здорове харчування та активність.

Проте вчені зазначають, для того, щоб відпустка була дійсно корисною для нас, необхідно дотримуватись деяких правил. Наприклад, деякі дослідження доводять, що знання того, що після відпочинку на нас чекає великий обсяг роботи, просто зведе нанівець усі плюси відпустки. Інше дослідження свідчить, що спокійний відпочинок здатний пом'якшити стрес після відпустки.

Тепер дослідники вважають, що найкраще, що ми можемо зробити, — забути про роботу. Вчені пропонують викреслити наш список справ та подумати про це після канікул. Крім того, дослідники радять подивитися на фото, які були зроблені під час відпустки – це також допоможе зменшити стрес після її закінчення. Інше дослідження підтверджує ці висновки – спогади про те, як ми провели відпустку, знижують стрес.

У 2023 році вчені провели ще одне дослідження і дійшли висновку, що тривалі відпустки можуть бути кориснішими для нашого психічного здоров'я, ніж короткі. Однак дослідники наполягають, навіть найкоротші канікули також корисні.

Дослідження показують, що у відпустці люди, як правило, ведуть активніший і здоровіший спосіб життя. Результати свідчать, що ті, хто відпочиває, у середньому сидять на 29 хвилин менше, ніж ті, хто працює. Загалом дослідження свідчить про те, що люди у відпустці рухаються щонайменше на 5 хвилин більше та сплять довше на 21 хвилину.

Але за словами першого автора дослідження та наукового співробітника Університету Південної Австралії в Аделаїді Тая Фергюсона, найбільш позитивно на людину все ж впливає відпустка довжиною від одного до двох тижнів.

Раніше Фокус писав про ще одне очко на користь чотириденного робочого тижня: навіть коротка перерва покращує здоров'я.