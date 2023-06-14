До Землі летить гігантський астероїд: він може знищити цілий континент на планеті

Найближчим часом до Землі летять одразу два астероїди, але один із них по-справжньому небезпечний.

Навколоземні астероїди різних розмірів часто наближаються до Землі, але не всі вони вважаються небезпечними для нашої планети. Але навіть невеликий астероїд у разі зіткнення із Землею може завдати значної шкоди. У середу, 14 червня і в четвер, 15 червня, до Землі наблизиться відразу два астероїди і один з них у разі падіння на планету може спустошити цілий континент, пише Jerusalem Post.

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Вчені з NASA щодня спостерігають за найближчою до Землі ділянкою космічного простору, щоб стежити за переміщенням навколоземних астероїдів. Ці космічні камені обертаються навколо Сонця таким чином, що перетинають орбіту планети і постійно прилітають до неї на різну відстань. Якщо існує ймовірність, що вони перетнуть невидиму позначку в 7,5 млн км від планети, то вчені починають ретельніше спостереження за цими космічними каменями. Адже в цьому випадку таким астероїдам надають статус потенційно небезпечних, тобто вони можуть впасти на Землю. Хоча дійсно небезпечними астрономи вважають космічні камені діаметром від 140 метрів, але навіть маленький камінь може завдати шкоди.

Перший астероїд, що летить до Землі

За даними NASA, у середу, 14 червня, приблизно о 21.30 за Києвом до Землі прилетить астероїд під назвою 2023 LZ. Його виявили лише 10 червня і згідно з попередніми оцінками, його розмір становить від 10 до 32 метрів. Чому астрономи не дають точних оцінок розмірів астероїдів? Справа в тому, що це зробити дуже складно через те, що ці об'єкти дуже тьмяні, тому вчені можуть давати тільки передбачувану ширину будь-якого каменю, який йде на зближення з планетою.

Що стосується відстані, на якій буде астероїд 2023 LZ від Землі, то її можна вважати дуже близькою до нашої планети — 317 тисяч км. Це означає, що космічний камінь підлетить до Землі ближче, ніж розташований від нас Місяць (384 тисячі км). Вчені прогнозують, що цей астероїд благополучно пролетить повз нашу планету і не впаде на неї. Але якби це сталося, цей камінь міг би знищити місто середніх розмірів.

Найближчим часом до Землі летять одразу два астероїди, але один із них по-справжньому небезпечний Фото: Live Science

Ще один астероїд, який летить до Землі: небезпечний гігант

Що стосується астероїда 2020 DB5, який прилетить до Землі 15 червня, він дійсно потенційно небезпечний для Землі. Справа в тому, що цей камінь має величезний розмір – вчені вважають, що його ширина становить від 800 до 850 метрів. До речі, у вівторок, 13 червня, астероїд 2022 WN4, який має розмір 240 – 260 метрів, вже успішно пролетів повз Землю. Що ж до астероїда 2020 DB5, то він повинен пролетіти повз Землю на відстані 4,3 млн км від нашої планети і вчені не прогнозують, що він впаде на Землю.

До речі, за даними NASA, цей гігантський космічний камінь зближувався з нашою планетою вже 6 разів, починаючи з 1905 року. Останній раз він пролітав повз Землю 28 років тому, а після того, як він повторить такий же безпечний для нас рух 15 червня, чекати на його появу поруч із нашою планетою варто не раніше 2048 року.

Хоча астероїд 2020 DB5 і не повинен впасти на Землю, якби сталася така подія, це була б справжня катастрофа для планети, кажуть вчені. Якщо такий величезний астероїд зіткнеться із Землею, то в кращому випадку це призведе до спустошення одного з континентів (дивлячись куди впаде), а в гіршому випадку це може спричинити глобальну катастрофу.

Як уже писав Фокус, раніше NASA попереджало про те, що до Землі летить небезпечний подвійний астероїд із можливим розміром до 830 метрів.