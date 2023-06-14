Буденний порятунок: звичні ліки можуть відновити пошкоджені нерви

Незвичайна властивість звичайних ліків від алергії може дати нову надію на відновлення пошкоджених нервів у пацієнтів з розсіяним склерозом.

Нещодавні дослідження показали, що звичайне антигістамінне, яке можна легко придбати в аптеці, продемонструвало багатообіцяючі ознаки відновлення пошкодженої захисної оболонки нерва, пов'язаної з розсіяним склерозом (РС). Ба більше, вчені виявили унікальний біомаркер, який може визначити ефективність препарату, що дає надію на новий метод лікування цього виснажливого захворювання., пише New Atlas.

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Нове дослідження, проведене вченими з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, проливає світло на хворобу, відому як розсіяний склероз, коли імунна система організму виступає проти захисної мієлінової оболонки, що ізолює нерви. Цей акт дружнього вогню спричиняє незворотні пошкодження і порушує лінію зв'язку між мозком і тілом. Дегенерація мієліну, також відома як демієлінізація, може призвести до низки симптомів — від оніміння і поколювання до серйозних ускладнень, таких як сліпота і параліч.

Досі традиційні стратегії лікування були здебільшого спрямовані на боротьбу з аутоімунним аспектом РС — або шляхом блокування імунних клітин від досягнення мієліну, або шляхом пом'якшення запальної реакції організму. Однак кінцева мета будь-якого лікування РС — повернути назад ушкодження мієліну, що дасть змогу відновити функції нервів і запобігти тривалій інвалідності.

На допомогу прийшов клемастин — звичайний антигістамінний препарат для лікування алергії, який ви можете знайти у своїй аптечці. Дослідницька група виявила, що клемастин має дивовижну здатність повертати назад пошкодження мієлінової оболонки. Але це ще не все, вони також виявили унікальний біомаркер — "фракцію води в мієліні" (ФВМ), який може виміряти ефективність препарату у відновленні мієліну. Простіше кажучи, ФВМ вимірює відношення води, замкненої в шарах мієліну, до загального вмісту води в тканині мозку, що дає змогу судити про цілісність мієлінової оболонки.

Дослідники провели дослідження під назвою ReBUILD, у якому взяли участь 50 пацієнтів із РС, розділених на дві групи: одна група отримувала клемастин протягом перших трьох місяців, тоді як другій групі спершу давали плацебо, а клемастин вводили тільки з третього по п'ятий місяць. За допомогою МРТ-сканування дослідники відстежували ФВМ у corpus callosum — товстому пучку нервових волокон, що з'єднує ліву і праву півкулі мозку, який зазвичай густо вкритий мієліном.

Дослідження показало, що в першій групі мієлінова вода збільшилася, поки вони приймали клемастин, і продовжувала збільшуватися до припинення прийому препарату. З іншого боку, мієлінова вода зменшилася у другої групи, яка приймала плацебо, але збільшилася, коли вони почали приймати клемастин. Ба більше, дослідники спостерігали значну ремієлінізацію, або процес відновлення мієліну, в ділянках поза межами видимих уражень РС — ділянках, де мієлін ушкоджений або рубцево змінений.

На думку дослідницької групи, моніторинг змін у ФВМ за допомогою МРТ може стати стандартним методом оцінки терапії ремієлінізації. Арі Грін, автор-кореспондент дослідження, поділився значенням цього прориву: "Це дослідження являє собою перший прямий, біологічно обґрунтований, заснований на візуалізації доказ відновлення мієліну під впливом клемастину. Це встановлює новий стандарт для майбутніх досліджень у сфері терапії ремієлінізації".

Хоча клемастин стимулює диференціювання стовбурових клітин, які виробляють мієлін, пропонуючи альтернативну стратегію лікування, не спрямовану на імунну систему, дослідники попереджають, що для оптимізації лікування потрібна додаткова робота. "Клемастин може бути лише частково ефективним у тих дозах, які ми можемо використовувати, — пояснив Грін, — Він може бути седативним, що може бути особливо небажано для пацієнтів із РС. Ми сподіваємося, що будуть розроблені більш ефективні препарати, але клемастин виявився тим засобом, який показав, що ремієлінізація можлива".

Дослідники планують вивчити потенціал клемастину для лікування ушкоджень мозку в недоношених дітей, які часто страждають від пошкодження мієліну. Тим часом, це дослідження є маяком надії для пацієнтів з РС та медичної спільноти, демонструючи, що прості, широко доступні ліки можуть стати переломним моментом у боротьбі з цим виснажливим захворюванням.

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