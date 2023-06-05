Мініатюрні рятувальники: вчені змусили мікрочастинки перемагати розсіяний склероз

Використовуючи силу мікрочастинок, вчені з Університету Джона Гопкінса провели успішну атаку на розсіяний склероз у мишей, подарувавши проблиск надії тим, хто живе з цим аутоімунним захворюванням.

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Запустивши армію мікрочастинок у мишей, вчені успішно борються з руйнівними наслідками розсіяного склерозу (РС) і в одній третині випадків повністю виліковують його. Ця нещодавня історія успіху досліджень дає надію тим, хто живе не тільки з РС, а й з іншими аутоімунними захворюваннями, такими як діабет першого типу, пише New Atlas.

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РС — це невблаганне аутоімунне захворювання, на яке страждають майже 3 мільйони людей у всьому світі. Це підступна недуга, за якої імунна система обертається проти власних нервових клітин організму, порушуючи життєво важливу передачу інформації в головний і спинний мозок.

Винуватці захворювання відомі як ефекторні Т-клітини, елементи захисту організму, що борються із зовнішніми загарбниками. За РС ці клітини неправильно розпізнають захисний жировий шар, що покриває нервові клітини (мієлін), як загрозу і починають атаку. Цей внутрішній конфлікт призводить до запалення і пошкодження, перешкоджаючи проходженню нервових сигналів у мозок. Протидіють цим неправильно спрямованим захисникам регуляторні Т-клітини, або Т-регулятори, які відіграють роль регулювальників, пригнічуючи надмірне запалення під час аутоімунних захворювань.

Група дослідників розробила просту стратегію: вони спробують збільшити кількість регуляторів — Т-регуляторних клітин, щоб придушити неправильно спрямованих захисників — ефекторні Т-клітини, тим самим захищаючи мієлін від руйнування.

Ідея полягала в тому, щоб "схилити шальки терезів" популяції Т-клітин від руйнівних ефекторних Т-клітин до миротворчих Т-регуляторів, які, як відомо, тримають імунну систему під контролем і запобігають аутоімунні реакції", — пояснив Джорджіо Раймонді, один з основних авторів дослідження

Для реалізації цієї стратегії потрібен був ретельно розроблений коктейль терапевтичних агентів, які доставлялися в лімфатичну тканину мишей за допомогою біорозкладних полімерних мікрочастинок. Ця потужна суміш містила дует білків, що стимулює ріст Т-клітин, фрагмент білка мієліну, що викликає специфічні Т-регулятори, та імунодепресивний препарат рапаміцин, що зменшує популяцію ефекторних Т-клітин.

"Ми розмістили корисне навантаження мікрочастинок поблизу лімфатичної тканини, щоб прискорити ріст Т-регуляторів і стимулювати їхню міграцію до центральної нервової системи через лімфатичну систему, — пояснив Джордан Грін, автор-кореспондент дослідження, — Результат був вражаючим: Т-регулятори придушили аутоімунний напад на мієлін, захистивши нерви і давши їм час на одужання".

Після закінчення терапії дослідники побачили чудові результати. "У мишей, виведених для дзеркального відображення симптомів РС, що спостерігаються у людей, терапія стимулювала зростання Т-регуляторів при одночасному зниженні числа ефекторів. У результаті у всіх мишей повністю зникли симптоми, схожі на РС. Ба більше, приголомшливі 38% досягли повного одужання, фактично знищивши хворобу", — захоплюється Раймонді.

У майбутньому дослідники планують підтвердити ефективність лікування мікрочастинками проти РС за допомогою додаткових досліджень, маючи намір надалі боротися з діабетом 1 типу.

"Наступним нашим кроком буде націлювання на мишачу версію діабету першого типу, — поділився Джеймі Спенглер, ще один співавтор дослідження, — Замінивши пептид мієліну на пептид із клітин, що виробляють інсулін, яким загрожує аутоімунна активність при цьому захворюванні, ми маємо намір мобілізувати Т-регулятори для захисту цих клітин".

Команда з оптимізмом дивиться на те, що їхнє лікування потенційно може бути спрямоване на боротьбу з численними аутоімунними захворюваннями.

"Ми припускаємо, що, просто змінюючи щоразу представлений пептид, ми можемо розробити терапію для широкого спектра аутоімунних захворювань, — запропонував Грін, — Нам не терпиться зібрати колекцію потенційних методів лікування, провести подальші дослідження безпеки та ефективності на мишах, а потім, сподіваюся, перейти до випробувань на людях".

Раніше Фокус писав про ще один спосіб подолати аутоімунне захворювання. Дослідники з Університету Вірджинії виявили унікальний хімічний регулятор, який провокує запальні реакції при аутоімунних захворюваннях. Блокуючи його, вчені змогли зупинити запалення.