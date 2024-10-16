Виявить проблему в зародку: вчені розробили найточніший тест на харчову алергію

Кількість випадків алергії збільшується з кожним роком і особливу небезпеку становить її харчовий варіант. Щоб убезпечити якомога більше людей від серйозних ускладнень, вчені розробили унікальний, простий і неймовірно точний тест.

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Харчова алергія є актуальною глобальною проблемою охорони здоров'я: у деяких регіонах її поширеність сягає 10% населення, переважно серед дітей молодшого віку. Алергія на арахіс, зокрема, являє собою значний ризик через можливість розвитку важких, небезпечних для життя ускладнень і поширеність самого продукту. Щоб розв'язати цю проблему, вчені розробили новий тест, який з набагато більшою ймовірністю може визначити наявність алергії в людини, пише ScienceDaily.

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Тягар лікування харчової алергії поширюється не лише на окремих людей, а й на сім'ї, системи охорони здоров'я та харчову промисловість. Існуючі методи діагностики, такі як пероральний тест на харчову алергію, вважаються золотим стандартом, але пов'язані зі значним ризиком для здоров'я та логістичними труднощами. Шкірні проби та аналізи крові, які також широко використовуються, зазвичай недостатньо точні, що часто призводить до помилкових діагнозів або непотрібних обмежень у харчуванні.

Але нещодавно група дослідників під керівництвом професора Олександра Еггеля та професора Томаса Кауфмана з Бернського університету розробила альтернативний тест, який може підвищити точність діагностики. Цей новий підхід імітує алергічні реакції в лабораторних умовах, не вимагаючи від пацієнтів вживання самих небезпечних алергенів. Нещодавно вчені провели клінічне дослідження у співпраці з Лікарнею для хворих дітей у Торонто, яке продемонструвало високу точність тесту.

Результати дослідження були опубліковані в European Journal for Allergy and Clinical Immunology. Новий тест, що отримав назву Hoxb8 Mast Cell Activation Test (Hoxb8 MAT), спрямований на виявлення харчової алергії I типу, яка виникає, коли організм помилково ідентифікує нешкідливі речовини як загрозу і виробляє антитіла до імуноглобуліну Е (IgE). Ці антитіла прикріплюються до опасистих клітин — імунних клітин, критичних для алергічної реакції. У Hoxb8 MAT опасисті клітини, вирощені в лабораторії, піддаються впливу сироватки крові пацієнтів з алергією.

Завдяки кількісній оцінці активації цих клітин у відповідь на алергени тест дає змогу оцінити ступінь тяжкості алергії пацієнта без безпосереднього контакту з алергеном, що знижує ризик. Під час дослідження було проаналізовано сироватку крові 112 дітей і підлітків із підтвердженою алергією на арахіс. Новий метод показав, що діагностична точність становить 95%, що значно вище, ніж при традиційному тестуванні крові та шкіри. Така точність дуже важлива, оскільки вона знижує кількість хибнонегативних результатів, дозволяючи краще лікувати алергію.

Функціональність тесту, що включає безліч параметрів, пов'язаних з активацією алергії, забезпечує більш надійну діагностику порівняно зі стандартними методами, заявили автори. Крім того, Hoxb8 MAT вигідний з погляду логістики, адже він базується на стабільній сироватці крові, яку можна легко збирати та зберігати, що дає змогу уникнути складних логістичних процедур, пов'язаних з наявними методами тестування.

Розробка вчених не тільки підвищує точність діагностики, а й спрощує процес, потенційно роблячи його більш доступним у клінічних умовах. Заглядаючи вперед, дослідники вважають, що цей підхід може бути адаптований для тестування на інші харчові алергії, спрощуючи життя як пацієнтам, так і медичним працівникам.

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