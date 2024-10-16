Обнаружит проблему в зародыше: ученые разработали точнейший тест на пищевую аллергию

Количество случаев аллергии увеличивается с каждым годом и особую опасность представляет ее пищевой вариант. Чтобы обезопасить как можно больше людей от серьезных осложнений, ученые разработали уникальный, простой и невероятно точный тест.

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Пищевая аллергия является актуальной глобальной проблемой здравоохранения: в некоторых регионах ее распространенность достигает 10% населения, преимущественно среди детей младшего возраста. Аллергия на арахис, в частности, представляет собой значительный риск из-за возможности развития тяжелых, опасных для жизни осложнений и распространенности самого продукта. Чтобы решить эту проблему, ученые разработали новый тест, который с гораздо большей вероятностью может определить наличие аллергии у человека, пишет ScienceDaily.

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Бремя лечения пищевой аллергии распространяется не только на отдельных людей, но и на семьи, системы здравоохранения и пищевую промышленность. Существующие методы диагностики, такие как пероральный тест на пищевую аллергию, считаются золотым стандартом, но связаны со значительным риском для здоровья и логистическими трудностями. Кожные пробы и анализы крови, которые также широко используются, обычно недостаточно точны, что часто приводит к ошибочным диагнозам или ненужным ограничениям в питании.

Но недавно группа исследователей под руководством профессора Александра Эггеля и профессора Томаса Кауфмана из Бернского университета разработала альтернативный тест, который может повысить точность диагностики. Этот новый подход имитирует аллергические реакции в лабораторных условиях, не требуя от пациентов употребления самих опасных аллергенов. Недавно ученые провели клиническое исследование в сотрудничестве с Больницей для больных детей в Торонто, которое продемонстрировало высокую точность теста.

Результаты исследования были опубликованы в European Journal for Allergy and Clinical Immunology. Новый тест, получивший название Hoxb8 Mast Cell Activation Test (Hoxb8 MAT), направлен на выявление пищевой аллергии I типа, которая возникает, когда организм ошибочно идентифицирует безвредные вещества как угрозу и вырабатывает антитела к иммуноглобулину Е (IgE). Эти антитела прикрепляются к тучным клеткам — иммунным клеткам, критическим для аллергической реакции. В Hoxb8 MAT тучные клетки, выращенные в лаборатории, подвергаются воздействию сыворотки крови пациентов с аллергией.

Благодаря количественной оценке активации этих клеток в ответ на аллергены тест позволяет оценить степень тяжести аллергии пациента без непосредственного контакта с аллергеном, что снижает риск. В ходе исследования была проанализирована сыворотка крови 112 детей и подростков с подтвержденной аллергией на арахис. Новый метод показал, что диагностическая точность составляет 95%, что значительно выше, чем при традиционном тестировании крови и кожи. Такая точность очень важна, поскольку она снижает количество ложноотрицательных результатов, позволяя лучше лечить аллергию.

Функциональность теста, включающая множество параметров, связанных с активацией аллергии, обеспечивает более надежную диагностику по сравнению со стандартными методами, заявили авторы. Кроме того, Hoxb8 MAT выгоден с точки зрения логистики, ведь он основан на стабильной сыворотке крови, которую можно легко собирать и хранить, что позволяет избежать сложных логистических процедур, связанных с существующими методами тестирования.

Разработка ученых не только повышает точность диагностики, но и упрощает процесс, потенциально делая его более доступным в клинических условиях. Заглядывая вперед, исследователи считают, что этот подход может быть адаптирован для тестирования на другие пищевые аллергии, упрощая жизнь как пациентам, так и медицинским работникам.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.