Серцевий диверсант: прихований варіант холестерину пов'язали з інфарктами та інсультами

Нове дослідження показує, що генетичний варіант "поганого" холестерину може бути прихованим фактором рецидивуючої ішемічної хвороби серця, і на нього не чинять істотного впливу стандартні ліки від холестерину.

Група вчених під керівництвом доцента Леона Саймонса із Сіднейського університету Нового Південного Уельсу вивчала 607 дорослих у віці 60 років і старше протягом 16 років. Їхня увага була зосереджена на рівні ліпопротеїну під назвою Lp(a), різновиду ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), також відомого як "поганий" холестерин. Дослідники виявили підвищений і частіший рівень Lp(a) у людей, у яких було кілька випадків ІХС. Отримані результати, хоча й не доводять прямого причинно-наслідкового зв'язку, підкреслюють кореляцію і вказують на необхідність терапії, спрямованої на Lp(a), пише New Atlas.

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Ліпопротеїни, такі як Lp(a), ЛПНЩ і ліпопротеїни високої щільності (ЛПВЩ), відіграють вирішальну роль у циркуляції холестерину в кровотоці. Для спрощення можна вважати, що ЛПВЩ — це команда чистильників, яка збирає холестерин і доставляє його в печінку для утилізації, заслуживши тим самим прізвисько "хороший" холестерин. І навпаки, ЛПНЩ — це горезвісний "поганий" холестерин, який викликає утворення бляшок у наших артеріях.

Тепер уявіть собі Lp(a) як гібрид ЛПНЩ, але з додатковим компонентом — великим глікопротеїном під назвою аполіпопротеїн(a). Цей додатковий компонент походить з іншої біологічної сфери — системи згортання крові, що робить Lp(a) дещо схожим на доктора Джекіла і містера Гайда в плані холестерину. Це все одно, що запросити на вечірку гостя, який, як відомо, створює проблеми. Попередні дослідження вже вказують на його потенційну роль у розвитку інфарктів та інсультів.

Ще більше ускладнює ситуацію те, що Lp(a) має сильні генетичні зв'язки, причому 75-95% його рівня передається у спадок. За оцінками, приблизно кожна п'ята людина народжується з генетичною схильністю до його вироблення. Однак стандартні скринінги холестерину в США часто не враховують рівень Lp(a). Плюс у тому, що, будучи генетичним, рівень Lp(a) залишається стабільним упродовж усього життя людини, тому немає потреби в частих обстеженнях.

Скритний, як ніндзя, високий рівень Lp(a) не супроводжується явними фізичними симптомами. Іноді першою ознакою підвищеного ризику є серцевий напад. Дослідження також показало, що в учасників із раніше перенесеною ІХС і високим рівнем Lp(a) — понад 355 мг/л — ймовірність повторного серцевого нападу за 16-річний період була на 53% вищою, ніж в учасників із найнижчим рівнем (менше 50 мг/л).

Професор Саймонс сказав: "Підвищений рівень Lp(a) є найважливішим показником рецидиву ІХС у людей похилого віку. Рівні Lp(a) 500 мг/л або 300 мг/л, як видається, мають велике значення для виявлення осіб з підвищеним ризиком, які можуть виграти від суворіших стратегій зниження ризику".

Хоча дієта і фізичні вправи можуть допомогти керувати ризиками, вони не спрямовані безпосередньо на рівень Lp(a). Існуючі ліки, як-от статини, які зазвичай призначають для зниження рівня "поганого холестерину", не мають істотного впливу на високий рівень Lp(a). Однак на горизонті з'явилася надія. Саймонс повідомив: "Наразі на просунутих стадіях клінічних випробувань перебувають інноваційні препарати, призначені для зниження рівня Lp(a)".

Дослідження підкреслює необхідність глибшого вивчення ролі Lp(a) у серцево-судинних захворюваннях і важливість розробки цільових медичних втручань, щоб допомогти нам краще впоратися з цією невловимою та потенційно небезпечною хворобою.

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