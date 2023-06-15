Дуже особливий погляд. Нову оптичну ілюзію зможуть розгадати лише найпильніші люди

Соціальні мережі підкорює нова захоплива оптична ілюзія — розглянути прихований номер зможе лише обмежене коло людей.

Останнім часом у соціальних мережах з'являється все більше оптичних ілюзій, що доводять, що наш надзвичайно складний мозок досить легко обдурити. Від банки Coca-Cola, яка насправді червона, і до паливних помп, що змінюють колір, — в останні місяці соцмережі заполонили кілька приголомшливих оптичних ілюзій, пише Daily Mail.

Останній трюк, що заполонив соціальні мережі, певно, здається одним із найскладніших. Музикознавець @thefigen поділився у Твіттері зображенням червоного крапчастого фону, на якому захований номер — дивно, але розгледіти його зможуть далеко не всі. Передбачається, що розгледіти цифру зможуть лише пильні люди, а решті доведеться скористатися збільшувальним склом, щоб розгадати загадку.

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Яке число ви бачите на зображенні? Фото: Twitter

Загалом понад 573 тисячі людей вже глянули на картинку і лише небагатьом насправді вдалося розгледіти правильні цифри. Деякі користувачі написали, що змогли розгледіти цифру 7, інші побачили число 574. Однак вірним виявився інший варіант — на червоному тлі заховано число 571.

За словами генерального директора сайту онлайн-ігор Jackpot Joy Алекса Фагельсона, секрет полягає у тому, щоб змінити кут огляду, для цього можна нахилити екран вперед або назад, а також примружити очі. Крім того, Фагельсон зазначає, що хорошим способом розшифрувати картинку буде зменшення її розміру — у такому разі число на картинці стане чіткішим.

Яка кількість захована в цій мозаїці з конфетті? Фото: Twitter

Зазначимо, що оптичні ілюзії виникають, коли наш мозок і очі намагаються домовитися один з одним простою мовою, проте інтерпретація стає трохи заплутаною. За словами дослідників з Університету Квінсленду, багато років дослідники ретельно працюють, намагаючись зрозуміти, як працюють оптичні ілюзії.

Правильну відповідь Фото: Twitter

Однак правда полягає у тому, що в більшості випадків дослідники насправді не знають, як очі й мозок взаємодіють і чому виникають оптичні ілюзії. Відомо, що інформація, зібрана нашими очима, проходить довгий і складний шлях до того моменту, поки досягає мозку. Імовірно, деяка плутанина відбувається на початку цього процесу, але інші оптичні ілюзії, певно, пояснюються складними процесами у дорозі доставляння інформації від очей до мозку.

Раніше Фокус писав про те, що таке "ілюзія скрині", і чому вона ставить людей у глухий кут.